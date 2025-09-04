Congresistas de EE.UU. advierten a Maduro: Habrá consecuencias si cumplen amenazas contra Machado

Las recientes advertencias del número dos del régimen de Venezuela, Diosdado Cabello, contra la dirigente opositora María Corina Machado han provocado una inmediata reacción en Washington: Tres congresistas dejaron claro que, de concretarse un atentado contra la líder venezolana, el régimen de Nicolás Maduro enfrentará consecuencias directas.

Cabello, durante su programa televisivo Con el mazo dando, señaló la noche del miércoles que si Washington incrementa la presión sobre Caracas, habría represalias contra Machado.

“Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos… No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanos. No, eso no existe”, dijo el dirigente chavista.

El republicano Mario Díaz-Balart fue uno de los primeros en responder a Cabello y aseguró que cualquier intento de agresión será respondido con firmeza.

“Los que piensan que pueden agredir al liderazgo legítimo y electo por los venezolanos, que sepan que sufrirán las más severas consecuencias”, escribió en su cuenta de X.

Balart agregó que considera a Machado como “la nueva libertadora de Venezuela” y afirmó que la perseverancia del pueblo será decisiva para alcanzar la libertad.

“La ira de Dios”

Su colega María Elvira Salazar dirigió un mensaje directo a Cabello, al que advirtió que no intente actuar contra la opositora.

“Diosdado Cabello, ni se te ocurre tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando”, subrayó. La congresista republicana fue incluso más allá al asegurar: “Si algo le pasa, tú y tus cómplices no tendrán dónde esconderse y la ira de Dios caerá sobre ti como un trueno”.

En el mismo tono, el legislador Carlos Giménez destacó que tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado ya evalúan la situación.

Según dijo, “las amenazas contra la libertadora María Corina Machado están siendo tomadas seriamente por la administración de nuestro Presidente Trump y Secretario de Estado Marco Rubio”. Giménez añadió que espera que el régimen chavista “entienda las consecuencias de su patético y asqueroso accionar”.

Cabello, considerado uno de los hombres más poderosos del oficialismo, enfrenta cargos en Estados Unidos por narcotráfico y es señalado como líder del llamado Cártel de los Soles. Sobre él pesa una recompensa de $25 millones de dólares por parte del Departamento de Justicia.

Sigue leyendo:

Trump anuncia que EE.UU. interceptó barco con drogas en el Caribe que partió de Venezuela

Hegseth sobre cambio de régimen en Venezuela: Es decisión de Trump pero el Ejército está listo

Trump difunde imágenes del hundimiento de embarcación que salió de Venezuela y confirma 11 víctimas