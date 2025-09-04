Dos aeronaves venezolanas sobrevolaron un buque estadounidense en el Caribe, alertó EE.UU.

El Comando Sur de Estados Unidos denunció este jueves que dos aeronaves militares del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales, en lo que calificó como una “acción altamente provocadora”.

Según el comunicado, el objetivo de la maniobra fue “interferir con nuestras operaciones antinarcóticos y antiterroristas”, desarrolladas por el ejército de Estados Unidos en la región.

Washington advirtió al régimen venezolano sobre la gravedad de estos hechos y lanzó una advertencia directa: “Se recomienda encarecidamente al cártel que gobierna Venezuela que no realice ningún otro esfuerzo para obstruir, disuadir o interferir con las operaciones antinarcóticos y antiterroristas llevadas a cabo por el ejército estadounidense”.

El congresista republicano Carlos Giménez, miembro del Comité de Servicios Armados, advirtió que EE.UU. no se tomará la acción “a la ligera”.

“Puedo asegurarles que la última maniobra del narcodictador criminal Nicolás Maduro equivale a una escalada obscena que no se tomará a la ligera“, escribió el congresista en X.

La acción del régimen de Maduro se produce luego de que EE.UU. hundiera el miércoles una embarcación narco procedente de Venezuela en el que, según EE.UU., se transportaba drogas y 11 supuestos narcos del Tren de Aragua fueron dados de baja.

