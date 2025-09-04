Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal en medio de la controversia por Inti

La disputa entre la familia Aguilar y Christian Nodal ha vuelto a encender los reflectores. Esta vez, la confrontación vino de parte de Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, quien no dudó en lanzar un fuerte mensaje hacia el cantante de “Adiós amor”.



Todo comenzó cuando Cazzu, pareja de Nodal, reveló públicamente que está enfrentando dificultades legales con el sonorense para obtener el permiso de salida de su hija, Inti, desde Argentina.



A través de sus redes sociales, Emiliano compartió un video en el que Cazzu habla sobre el conflicto legal, donde se deja ver el malestar por las restricciones que Nodal estaría imponiendo.



Ante esto, Emiliano no tardó en reaccionar, desatando una serie de mensajes directos hacia el intérprete de “Botella Tras Botella”: “Chale, qué pocos &%, perro. Primero arregla tu vida personal y luego hablas de la mía, que aquí el muerto de hambre eres tú”

Siguen los ataques

Pero el hijo de Pepe Aguilar no se quedó allí. En otro mensaje, dejó claro que está dispuesto a enfrentar a Nodal cara a cara: “Posdata: aquí te estaré esperando, carnalito (camarada). Este es un juego de ajedrez y, por lo visto, vales mdre para jugar. Hoy a las 19:00 estaré en [ubicación], por si te quieres arrimar”.

A pesar de la dureza de sus palabras, Emiliano hizo una aclaración hacia Cazzu, asegurando que su enojo no iba dirigido hacia ella, sino hacia Nodal: “Una disculpa, Cazzu, pero ese vato tiene que sentar cabeza. Siempre con todo el respeto hacia usted.”

La polémica por Inti

Este episodio se suma a la serie de enfrentamientos previos entre Emiliano y Nodal. Hace solo unos días, Emiliano acusó públicamente a Nodal de haberlo insultado por Instagram, llamándolo “mantenido”, a lo que él respondió de manera contundente: “Se la pela. ¿Cómo se siente que todos te odien?”.



Hasta el momento, Christian Nodal no ha hecho comentarios públicos sobre las acusaciones de Cazzu ni sobre las provocaciones de Emiliano Aguilar, lo que deja abierta la posibilidad de nuevos capítulos en este conflicto.



