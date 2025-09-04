Golpe de Óscar Valdez: Pone en duda trilogía contra el Vaquero Navarrete

El boxeador mexicano, Óscar Valdez, aseguró ve muy difícil la posibilidad de poder enfrentarse nuevamente contra el actual campeón Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete; esto al considerar que la afición no se encuentra con grandes expectativas de verlos enfrentarse en lo que sería la trilogía entre ambos.

Estas declaraciones las realizó el antiguo campeón mundial ante diversos medios de comunicación al hablar sobre los planes futuros para su carrera, destacando que su principal objetivo es poder levantar nuevamente un cinturón de monarca y la opción más fácil para lograrlo en las 130 libras sería el de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que se encuentra bajo el control del Vaquero.

“Conozco la respuesta del público y la afición, y una de las cosas más importantes es tomar en cuenta a la afición, qué es lo que la gente quiere. La de Pacquiao-Mayweather es porque la afición la pidió, la razón por la que se hizo la pelea de Canelo y Crawford es porque la afición lo pidió”, expresó el peleador al considerar su actualidad.

óscar Valdez ha perdido en las dos oportunidades a las que se ha enfrentado contra el Vaquero Navarrete; siendo la segunda de estas mucho más contundente al haberse registrado un nocaut en seis rounds durante el pasado mes de diciembre; esto también sería una razón de no querer enfrentarlo de nuevo al poder encarar una tercera derrota contra el actual monarca de las 130 libras.

Pelea de Vaquero Navarrete y Charly Suárez se repetirá. Crédito: Isaac Brekken | AP

“Yo creo que si yo levanto la voz y digo ‘quiero una oportunidad con el Vaquero’, yo sé la respuesta de la afición, dirán ‘ya tuviste dos oportunidades y no se te logró’. Tengo eso consciente. Pero haciendo todo eso a un lado, si se presenta la oportunidad con mucho gusto volverlo a intentar, agarrar esa pelea. Pero repito, conozco la respuesta y muchas veces te tienes que merecer esa oportunidad”, agregó el pugilista.

Es importante destacar que para obtener esta revancha contra el Vaquero, Óscar Valdez tuvo que superar a Liam Wilson y así poder quedarse con el título interino de la Organización Mundial de Boxeo; a pesar de esto sí sostuvo que está abierto a poder llevar a cabo este enfrentamiento siempre y cuando se den las condiciones para poder lograrlo, pero reiteró la poca emoción que existirá por parte de los fanáticos.

“Por eso tuve la segunda oportunidad con el Vaquero, fue porque le gané a Liam Wilson, un rival que se le complicó al Vaquero. Creo que el boxeo es de estilos, al Vaquero se le complicó el estilo de Wilson, a mí se me facilitó un poquito, pero a mí se me complica el estilo del Vaquero, pero uno nunca sabe, cada persona, cada peleador puede tener una mala noche, entonces puede ser el caso, que haya malas noches para el Vaquero o para uno”, detalló.

“Si se presenta la oportunidad con mucho gusto. Yo creo que sí, si a la gente le gusta, pero yo sé que la gente no le gustaría. Una pelea con Charly Suárez también sería interesante, con cualquier peleador de las 130 sería entretenida. No sé cuánto le queda al Vaquero en las 130, veo que le batalla (para dar el peso), pero si se presta la oportunidad con mucho gusto porque para eso estamos aquí, para enfrentarnos a los mejores, pelear y dar un gran espectáculo, y por qué no volverlo a hacer”, concluyó.

