Mauricio Sulaimán responde a críticas de Dinamita Márquez sobre el Canelo

El Presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, protagonizó un acalorado debate contra el histórico campeón mundial Juan Manuel ‘Dinamita’ Márquez en el que lo cuestionaba por haber aplicado una gran variedad de privilegios sobre el campeón indiscutido de los pesos súper medianos, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, que a su parecer le han favorecido para poder mantenerse en la cima de las 168 libras por tanto tiempo.

“Cuando un peleador decide con quién pelea se rompe la justicia deportiva, eso afecta a quienes han trabajado para ganarse su oportunidad en el ring. Hay muchos boxeadores que esperan una chance legítima y no la reciben porque Canelo elige a sus rivales”, expresó Dinamita Márquez durante la conversación que mantuvieron ambos durante una transmisión en vivo al considerar que es injusto lo vivido por el Canelo.

Ante este hecho Mauricio Sulaimán no dudó en responder de manera categórica y se tomó estas acusaciones a tono personal; recordó que esta clase de dominios no es la primera vez que ocurren dentro del boxeo y consideró que Márquez simplemente tiene “envidia” de la trayectoria que ha logrado el Canelo en su carrera profesional.

“No seas tan envidioso, Juan Manuel, hablas como si no vieras la trayectoria de Canelo. Los hechos hablan por sí solos, lleva 14 años como campeón mundial, ha vencido a 21 campeones y siempre se ha respetado el reglamento. Cuando no lo hizo, como con Golovkin, se le retiró el título. No hay favoritismos, hay hechos”, resaltó el presidente del CMB.

Dinamita Márquez habla sobre la pelea que no tuvo con Canelo. Crédito: John Locher | AP

Sulaimán sostuvo que este dominio se debe únicamente a la grandeza que ha demostrado el Canelo Álvarez dentro del ring por haber superado a cada uno de los rivales a los que ha enfrentado; aunque Márquez consideró que en el sistema actual del boxeo se privilegia más a las figuras por encima de la justicia deportiva y eso es lo que ha venido afectando al deporte mismo.

“No es envidia, es defender el boxeo, yo respeto a Canelo como boxeador, sé lo que ha logrado, pero critico la manera en que se manejan ciertos privilegios. El boxeo tiene que ser justo para todos, no solo para las figuras”, concluyó el antiguo campeón mundial.

Esta no es la primera vez en la que Dinamita Márquez lanza este tipo de declaraciones sobre la carrera del Canelo Álvarez debido a que se ha convertido en uno de sus principales críticos; constantemente asegura en entrevistas que el tapatío escoge a los rivales más sencillos para poder asegurar el triunfo y así continuar siendo un campeón mundial en las 168 libras, afirmando que ha dejado de pelear contra las principales promesas de su división.

