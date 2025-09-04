José “La Melaza” Reyes ingresará al Pabellón de la Fama del Deporte de República Dominicana

El excampocorto dominicano José “La Melaza” Reyes, quien conectó 2,138 imparables durante una carrera de 16 años en las Grandes Ligas, fue promovido este miércoles al Pabellón de la Fama del Deporte de República Dominicana.

Reyes, de 42 años, será exaltado junto a Edwin Encarnación y José Offerman en la ceremonia programada para el 16 de noviembre en Santo Domingo, según informó el Pabellón en un comunicado oficial.

Originario de Santiago, en el norte del país, “La Melaza” dejó una profunda huella en las Grandes Ligas, jugando para los Mets de Nueva York, Marlins de Miami, Azulejos de Toronto y Rockies de Colorado durante 16 temporadas.

El parador en corto acumuló 517 bases robadas, cifra que lo coloca en el puesto 33 de todos los tiempos en Grandes Ligas. Entre sus logros más destacados, lideró la Liga Nacional en promedio de bateo en 2011 (.337) y en triples en cuatro ocasiones. Además, fue líder de hits en 2008 y de bases robadas en 2005, 2006 y 2007.

Reyes también fue pieza clave para que República Dominicana ganara el Clásico Mundial de Béisbol en 2013.

A lo largo de su carrera en MLB, el dominicano registró 2,138 imparables, 145 jonrones, 387 dobles, 131 triples y 719 carreras impulsadas, lo que le valió cuatro selecciones al Juego de Estrellas y un Bate de Plata en 2006.

En la Liga Dominicana, Reyes jugó con los Gigantes del Cibao entre 2000 y 2004, dejando una marca importante en el béisbol local antes de consolidarse en Grandes Ligas.

