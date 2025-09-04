Karina Banda contó cómo el bullying afectó su autoestima por sus orejas

Karina Banda, en una nueva emisión de “Desiguales”, aprovechó para mencionar que desde el momento de su adolescencia comenzó a sufrir bullying. Mencionó que el tamaño de sus orejas no eran proporcionales a su cuerpo y aseguró que se parecían a un elefante, haciendo referencia a un dibujo animado que tenía ese problema, pero terminó volando con ellas.

“Les voy a contar mi historia. Yo me operé las orejas. Desde chiquita, me hacían mucho bullying. Fue cuando ya estaba un poco más grande, como de 13 o 14 años, que mis orejas eran un poquito como Dumbo. De hecho, me decían Dumbo, me decían cosas horribles, y ahí fue cuando comencé a sentirme insegura”, dijo frente a sus compañeras del talk show.

La esposa de Carlos Ponce explicó que, después de cumplir la mayoría de edad, fue cuando buscó ayuda de un especialista para operar esa parte de su cuerpo y así lograr sentirse mucho mejor. La mexicana agregó que, debido a su trabajo, se vio en la obligación de mantenerse con el cabello suelto, dado que el tamaño de sus orejas no le aportaba seguridad a su vida, y el nivel de incomodidad que sentía era mayor.

Karina Banda se vio afectada por las cosas que le decían de sus orejas. Crédito: Jennifer García | Mezcalent

“Pero fue hasta los 18 o 19 que me hice la cirugía y, honestamente, fue algo que me hizo sentir mejor. Siento que me ayudó con mi autoestima y creo que era algo necesario para mí. Fue algo que me ayudó mucho en mi autoestima. Sobre todo, yo que trabajo mucho en la tele, me sentía muy insegura de mis orejas y siempre me soltaba el pelo o me las amarraba con el cabello”, explicó.

Franco Ferri es un cirujano plástico y reconstructivo y estuvo en el programa para hablar como especialista del tema, que suele ser más común de lo que muchos piensan. Sin embargo, él destacó que, más allá de una operación, las personas deberían comprender que es una situación que cada quien debe trabajar, porque es algo que va en la forma de pensar de cada uno.

“Muchos pacientes piensan que con la cirugía y cambiando de apariencia se soluciona el problema, y eso no es cierto. La realidad es que si no trabajas la parte interior, las emociones, la confianza, cómo manejar el bullying… si no trabajas todo eso, la cirugía no va a ser efectiva”, dijo Ferri.

