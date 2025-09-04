window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Lili Estefan recuerda el día que conoció a Giorgio Armani

En El Gordo y la Flaca rindieron homenaje a Giorgio Armani por su fallecimiento este jueves 4 de septiembre

Lili Estefan habla de Giorgio Armani en El Gordo y la Flaca.

Lili Estefan habla de Giorgio Armani en El Gordo y la Flaca.  Crédito: Mezcalent

Avatar de Julio Blanca

Por  Julio Blanca

El diseñador italiano Giorgio Armani falleció este 4 de septiembre, por lo que Lili Estefan ha recordado el día que lo conoció, un momento que describió como un gran privilegio. 

En el show de televisión hicieron un especial junto a la fashionista venezolana Daniela Di Giacomo, quien contó los detalles de la trayectoria del empresario. “Él se volvió muy famoso en los 70 y los 80 sobre todo por los blazers”, dijo. 

Luego, la cubana-estadounidense destacó que las mujeres comenzaron a llevar saco y pantalones. “Fue de los primeros que comenzó (con esta moda) y todas queríamos comprar”, afirmó. 

“Era guapísimo, yo tuve el privilegio de conocerlo en persona hace 25 años, embarazada de Lorencito, en Bolonia, en un concierto de Pavarotti, estaba backstage vistiendo a Ricky Martin, a un grupo de ellos. El hombre era bello, espectacular en persona”, dijo. 

Por su parte, Daniela Di Giacomo afirmó que cuando fue modelo también lo llegó a ver, pero no hubo tiempo para que compartiera con él. 

En el material compartido por El Gordo y la Flaca destacaron sus aportes al mundo de la moda y cómo vistió a celebridades como Julia Roberts, JLo, Lady Gaga, Camila Cabello, entre otras. 

Además, la capacidad que tenía para diseñar piezas que con el paso del tiempo seguían siendo elegantes y llamativas para muchos. 

La muerte de Armani, a los 91 años, fue anunciada por su familia a través de una publicación en Instagram. En el mensaje, señalaron: “Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros”. 

Su fallecimiento ha sido lamentado por muchas personas, debido al legado que dejó en la industria de la moda.

Sigue leyendo:

En esta nota

El Gordo y La Flaca Lili Estefan
Trending
Contenido Patrocinado
Trending