Lili Estefan recuerda el día que conoció a Giorgio Armani

El diseñador italiano Giorgio Armani falleció este 4 de septiembre, por lo que Lili Estefan ha recordado el día que lo conoció, un momento que describió como un gran privilegio.

En el show de televisión hicieron un especial junto a la fashionista venezolana Daniela Di Giacomo, quien contó los detalles de la trayectoria del empresario. “Él se volvió muy famoso en los 70 y los 80 sobre todo por los blazers”, dijo.

Luego, la cubana-estadounidense destacó que las mujeres comenzaron a llevar saco y pantalones. “Fue de los primeros que comenzó (con esta moda) y todas queríamos comprar”, afirmó.

“Era guapísimo, yo tuve el privilegio de conocerlo en persona hace 25 años, embarazada de Lorencito, en Bolonia, en un concierto de Pavarotti, estaba backstage vistiendo a Ricky Martin, a un grupo de ellos. El hombre era bello, espectacular en persona”, dijo.

Por su parte, Daniela Di Giacomo afirmó que cuando fue modelo también lo llegó a ver, pero no hubo tiempo para que compartiera con él.

En el material compartido por El Gordo y la Flaca destacaron sus aportes al mundo de la moda y cómo vistió a celebridades como Julia Roberts, JLo, Lady Gaga, Camila Cabello, entre otras.

Además, la capacidad que tenía para diseñar piezas que con el paso del tiempo seguían siendo elegantes y llamativas para muchos.

La muerte de Armani, a los 91 años, fue anunciada por su familia a través de una publicación en Instagram. En el mensaje, señalaron: “Il Signor Armani, como siempre fue llamado respetuosa y admiradamente por empleados y colaboradores, falleció pacíficamente, rodeado de sus seres queridos. Indefatigable hasta el final, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la empresa, las colecciones, y los muchos proyectos en curso y futuros”.

Su fallecimiento ha sido lamentado por muchas personas, debido al legado que dejó en la industria de la moda.

