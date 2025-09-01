Lili Estefan habla de la invasión de abejas que tuvo en su casa

En el programa El Gordo y la Flaca los conductores no solamente hablan de las noticias más importantes del mundo del entretenimiento, sino que también aprovechan para contar anécdotas o momentos de distinta índole que ocurren en su vida. Tal como lo ha hecho Lili Estefan, quien revivió una aterradora experiencia que tuvo en su casa.

La presentadora del show dijo junto a Raúl de Molina que pasó un susto luego de que a las afueras de su mansión encontraran un gran panal de abejas.

“Tuve que quitar la madera de mi techo, la madera, afuera. Cuando hemos quitado aquello me he encontrado una colmena, el panal de abejas más grande que yo he visto. Yo no te puedo explicar”, comentó.

Su compañero estaba muy sorprendido de lo que le había pasado y le preguntó qué hicieron para controlar esa situación.

Para ello, explicó, contrataron a unos expertos en este tipo de casos, quienes fumigaron y así ayudaron a controlar la gran cantidad de insectos que había.

Lili Estefan bromeó con que los trabajadores estaban vestidos como astronautas, debido a todos los implementos que llevaban para protegerse.

“Tienen que ponerse, Rauli, un traje de protección completo”, afirmó.

La ‘flaca’, como también es conocida, dijo que las abejas entraban a su casa y fue así como notó qué era lo que pasaba. Sus jardineros no pudieron ayudarla, pues confesó que tenían miedo y por eso tuvo que llamar a una empresa especialista.

Pero además del mal momento por la preocupación de que las abejas le hicieran daño a alguien, la cubana-estadounidense confesó que tuvo que quitar un alero completo de su casa.

“Fue la colmena de abejas más grande que he visto en mi vida, ¿quieres miel?”, le dijo al final la conductora a su compañero Raúl.

