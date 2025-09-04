Naomi Osaka vuelve a semifinales de un Grand Slam tras cinco años de ausencia

La tenista japonesa Naomi Osaka regresó este miércoles a unas semifinales de un Grand Slam tras cinco años de ausencia luego de despachar a la checa Karolina Muchova, a quien venció por 6-4 y 7-6 (3) en una hora y 49 minutos.

Osaka, actual 24 del ranking WTA, despachó sin mayor problemas a Muchova y consiguió su pase a las primeras semifinales de un Grand Slam desde que disputó el Australian Open de 2021, en el que terminó ganando.

Adicionalmente, el triunfo representó una revancha personal ante la europea, con quien se midió en 2024 y cayó en segunda ronda.

12 meses más tarde Osaka está recuperando el nivel que la ubicó en el número 1 del mundo en 2019, en parte gracias a los cuatro títulos de Grand Slam que acumula en su carrera.

“Esto significa muchísimo. Me sorprende no estar llorando. Ha habido muchísimo trabajo detrás, que ustedes no han visto, pero estoy muy agradecida a mi equipo y feliz de estar sana“, afirmó Osaka a pie de pista una vez sellada su clasificación.

Con esta victoria, la japonesa se asegura escalar al menos hasta el puesto 14 del ranking WTA cuando termine el torneo, su primera vez en el Top 20 desde 2022.

“Fue un partido increíblemente difícil. Ella es una de las mejores jugadoras del mundo y cada vez que juego contra ella es muy exigente. El año pasado me ganó aquí, y yo llevaba uno de mis mejores conjuntos, así que realmente me enfadé mucho”, añadió Osaka.

Muchova era la tercera checa en cuartos de final en Estados Unidos junto a Barbora Krejcikova y Marketa Vondrousova. Las tres han caído eliminadas.

Como dato curioso, la nipona mantiene un pleno de victorias una vez llega a cuartos de final de un Grand Slam. En las cuatro veces anteriores que alcanzó esa instancia (Nueva York 2018 y 2020, Melbourne 2019 y 2021) acabó coronándose campeona.

Mira el resumen del partido aquí:

