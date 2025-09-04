Queens estrena mega escuela con cupo para más de 3,000 niños

Año nuevo, escuela nueva. Ese es literalmente el sentir que más de 3,000 niños, buena parte de ellos latinos, tendrán a partir de este jueves cuando se de inicio al año escolar 2025-2026 y entren a las instalaciones del llamado Centro de Innovación de Queens, un complejo escolar con 3,066 cupos inaugurado este miércoles por la Autoridad de Construcción Escolar de Nueva York.

El nuevo plantel, ubicado en la avenida Northern Blvd, albergará a cuatro escuelas secundarias independientes especializadas: la Escuela Secundaria Gotham Tech, la Escuela Secundaria Técnica Cinematográfica, la Escuela de Ciencias de la Salud Northwell y la escuela P993Q.

Además habrá 18 aulas de educación especial, dos salas de logopedia, tres salas de recursos adicionales y oficinas de orientación, así como una sala de terapia ocupacional, una sala de fisioterapia, vestuarios y una sala multiusos.

“Esto es más que una nueva escuela: es una promesa cumplida a nuestras familias en Queens. Con la apertura de este campus de $178.85 millones, ofrecemos miles de plazas modernas, flexibles e inspiradoras para nuestros estudiantes”, aseguró el alcalde, Eric Adams. “Desde laboratorios de vanguardia hasta espacios para las artes, el atletismo y las reuniones comunitarias, esta escuela está construida para preparar a nuestros jóvenes para un futuro brillante y fortalecer este vecindario en las próximas décadas”.

La Canciller del Departamento de Educación, Melissa Aviles-Ramos mencionó que el nuevo complejo educativo tendrá un impacto transformador en la vida de miles de estudiantes, educadores y la comunidad de Queens en general.

“La inauguración del Centro de Innovación de Queens marca un hito importante en nuestro compromiso de brindar a los estudiantes y familias de Queens acceso a entornos de aprendizaje enriquecedores y de alta calidad”, declaró la jefa de las escuelas públicas de la Gran Manzana. “Albergar estas innovadoras escuelas bajo un mismo techo no solo fomentará la excelencia académica, sino que también fortalecerá los vínculos comunitarios”.

El complejo escolar está integrado por seis pisos en los que están distribuidas 94 aulas, seis salas de recursos, un auditorio con capacidad para 550 personas, una biblioteca moderna, un complejo de cocina completo con dos comedores y un gimnasio de competición con gradas y vestuarios. Asimismo, cuenta con salas de arte y música, varios laboratorios de ciencias, un consultorio médico, oficinas de orientación, áreas de juego al aire libre y espacios dedicados a la participación comunitaria.

El complejo escolar Centro de Innovación de Queens fue inaugurado para más de 3,000 niños. Foto SCA Crédito: Cortesía SCA | Cortesía

“El Centro de Innovación de Queens es una instalación excepcional que permitirá a miles de estudiantes de secundaria recibir una educación excepcional en diversas áreas de estudio de vanguardia, y los estudiantes interesados ​​en las áreas STEM, ciencias de la salud y producción cinematográfica recibirán aquí una educación que los preparará para un futuro brillante y próspero”, dijo bastante emocionado el presidente del condado de Queens, Donovan Richards Jr. “Los estudiantes con necesidades especiales también tendrán un lugar maravilloso para aprender y desarrollarse en este moderno edificio escolar, repleto de comodidades”.

El de Woodside es uno de los nueve nuevos edificios escolares que están planeados para inaugurarse en el año escolar 2025-2026, que ampliará los cupos en más de 6,347 en toda la ciudad.

