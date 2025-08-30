Adamari López y Toni Costa: la experiencia de bañarse con su hija

Uno de los temas de conversación registrados en “Desiguales” fue la manera en la que algunas de las conductoras tomaron ciertas rutinas cuando correspondía la hora del baño con sus pequeños. Adamari López aprovechó para mencionar lo que ella aplicaba con Toni Costa, y es que se turnaban para ducharse con su hija Alaïa.

“Toni y yo nos bañábamos con Alaïa cuando Alaïa era chiquita. Ella vio un proceso normal, en donde sus papás se bañaban; no había ningún morbo, no había nada que estuviésemos haciendo que no fuese darnos un baño. Salíamos de la ducha, nos secábamos, salíamos y hacíamos nuestra rutina normal: la crema, la pasta de dientes, lo que fuera normal; entonces el niño lo ve como una cosa normal”, explicó sobre el proceso que realizaban cada día.

López aprovechó para agregar la edad hasta que decidieron aplicar esta mecánica con Alaïa. “Si tú pones a un niño que no se ha bañado nunca con un papá o con una mamá a los 2 o 3 años, entonces ya empiezan, a lo mejor, a ver cosas porque está la curiosidad del niño”, explicó.

Recordemos que cuando Toni y Adamari estaban juntos, en diversas ocasiones mencionaron que durmieron con su hija hasta grande, lo que pudo haber influido en la relación que sostuvieron por más de una década. Sin embargo, ya Alaïa está mucho más grande y las cosas entre los tres han cambiado conforme a la edad y a las necesidades de la jovencita.

Migbelis Castellanos aprovechó para dar su opinión; aunque ya es madre, su bebé está recién nacido para tener una experiencia como la de Alaïa, pero mencionó una situación que tuvo con sus hermanos, ya que les prestaba su colaboración a los varones por ser más pequeños que ella. Agregó que también llegó a ducharse con integrantes de la familia, aunque fue hasta cierto punto.

“Desde que yo tengo uso de razón, yo ayudaba a mi hermano menor a bañarse. Entonces estamos hablando de una niña de 10 años con un niño más pequeño, ayudándolo a bañarse. En mi casa, el cuerpo humano nunca ha sido de escándalo porque yo nunca sentí que en mi casa estábamos viéndonos. Yo me bañaba con mi mamá, con mi hermano, con mi papá, pero hasta cierta edad”, explicó en “Desiguales”.

