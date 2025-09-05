Así es la villa del fallecido Giorgio Armani en la Toscana

El jueves 4 de septiembre murió Georgio Armani a los 91 años en Milán, Italia. El famoso diseñador, reconocido por revolucionar la industria de la moda en el siglo XX, logró armar un emporio poderoso y también invirtió mucho dinero en lograr una cartera de bienes raíces impresionante.

Entre todas sus propiedades resaltaba la mansión en Milán donde murió, la misma que fue su hogar durante cuatro décadas. Sin embargo, había otras residencias que le gustaba mostrar en medios y que incluso se convirtieron en su mejor vitrina para promocionar su línea de decoración para el hogar.

Tras la noticia de la muerte, la revista especializada ‘Architectural Digest’ de la villa en la Toscana que le perteneció durante años, específicamente en Forte dei Marmi. Esta propiedad tenía un gran valor para el diseñador, pues fue su primera casa vacacional.

“Decidí decorarla con la idea de crear una especie de cabina en el mar. Desde entonces he cambiado muy pocas cosas y la he disfrutado muchísimo todos estos años. Solo he añadido algunos extras como un baño de vapor, un equipo de gimnasia y un sofá en el salón, pero nada más. Me siento muy bien en ella tal y como está”, dijo Armani hace un tiempo a ‘Architectural Digest’.

Contrario a la decisión de otros famosos y millonarios, Armani no era un amante de las antigüedades, consideraba que se debían usar con moderación. Sobre lo que quería para su villa en la Toscana, Armani explicó: “Quería un lugar donde se pudiera caminar descalzo en verano y sentarse junto a una chimenea encendida en invierno”.

Las áreas verdes de la propiedad son la joya de la corona, pues incluye árboles altos, una piscina, terraza y espacio suficiente para disfrutar junto a familiares y amigos del verano.

