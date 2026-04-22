Escuelas de NYC enfrentan polémica por nueva regla de cambio de pañales en pre-K y guarderías

Leer, escribir, sumar… y ahora también cambiar pañales. Una nueva normativa estatal ha puesto en el centro del debate una responsabilidad inesperada dentro de las aulas: quién debe encargarse de las necesidades básicas de higiene de los niños más pequeños en las escuelas públicas.

De acuerdo al New York Post, la polémica estalló luego de que autoridades educativas adoptaran reglas de emergencia que obligan a los distritos escolares a establecer políticas claras sobre el manejo de las necesidades fisiológicas, tanto orina como evacuaciones, de estudiantes en programas de educación temprana. La medida llega en un momento clave, justo cuando el Estado busca ampliar el acceso a guarderías y programas de preescolar financiados con fondos públicos.

Sin embargo, lo que parecía un ajuste administrativo se convirtió rápidamente en un tema sensible entre docentes, asistentes y personal de salud escolar. Nadie quiere asumir lo que algunos ya llaman “la tarea más incómoda del aula”.

La nueva regulación deriva de una ley aprobada en 2024, en paralelo a una ambiciosa propuesta para ampliar el cuidado infantil en la ciudad. El plan, respaldado por el alcalde Zohran Mamdani y la gobernadora Kathy Hochul, contempla una inversión de $4,500 millones de dólares para incorporar a más de 100,000 niños a programas educativos, incluyendo una iniciativa dirigida a menores de 2 años.

Ante esta expansión, las autoridades estatales consideraron necesario establecer lineamientos sobre cómo las escuelas deben responder a situaciones cotidianas como el cambio de pañales o el entrenamiento para ir al baño.

“El Departamento no tiene autoridad para exigir habilidades de uso del baño como condición para asistir a la escuela pública”, señalaron funcionarios en una sesión de preguntas y respuestas con educadores.

Las escuelas tendrían que destinar parte de su presupuesto en capacitar a su personal, así como hacer adecuaciones para cubrir esta necesidad básica de los pequeños. (Foto: Shutterstock)

Maestros y enfermeras rechazan la responsabilidad

El principal foco de tensión radica en quién asumirá estas tareas. Muchos maestros han manifestado su rechazo, argumentando que sus responsabilidades ya son excesivas y que el entrenamiento para ir al baño debería recaer en los padres.

Algunos comentarios recopilados por el Departamento de Educación de la ciudad (NYC DOE) reflejan esa postura: educadores consideran “inaceptable” que las escuelas tengan que encargarse del entrenamiento sanitario, salvo en casos médicos específicos.

Las enfermeras escolares, por su parte, también han tomado distancia. Argumentan que el cambio de pañales no forma parte de sus funciones clínicas, sino que corresponde a actividades básicas de la vida diaria, tradicionalmente delegadas a asistentes en entornos hospitalarios.

En medio de la controversia, los asistentes educativos que apoyan en las aulas emergen como los principales candidatos para asumir esta responsabilidad.

El sindicato docente más influyente del estado ha defendido esta postura, señalando que estos trabajadores están mejor posicionados para ayudar tanto en el aprendizaje del uso del baño como en tareas de higiene.

No obstante, incluso entre ellos hay resistencia. Un caso en Rochester ilustra las preocupaciones: una asistente denunció que se le pidió cambiar a un estudiante con autismo en el suelo, lo que derivó en una queja formal y la posterior instalación de una mesa adecuada.

Sin fondos adicionales ni lineamientos únicos

Uno de los puntos más criticados es que la normativa no viene acompañada de financiamiento adicional. Las escuelas deberán implementar protocolos, capacitar personal y adecuar espacios sin recursos extra del Estado.

“Actualmente no hay financiamiento adicional disponible para la implementación”, confirmaron autoridades educativas.

Además, el NYC DOE dejó en manos de cada distrito la decisión sobre cómo organizar estas tareas, lo que ha generado incertidumbre y disparidad de criterios entre escuelas. “Las decisiones deben tomarse a nivel local, según protocolos y necesidades operativas”, indicaron funcionarios.

Nuevas reglas: higiene, privacidad y cero discriminación

De igual modo, la normativa establece estándares claros para garantizar la dignidad de los estudiantes. Las escuelas deberán contar con áreas adecuadas para el cambio de pañales, mantener condiciones de higiene estrictas y ofrecer capacitación anual al personal.

También se prohíbe explícitamente excluir o sancionar a un estudiante por no estar entrenado para ir al baño. Los accidentes deberán manejarse con sensibilidad, sin castigos ni estigmatización.

Asimismo, los estudiantes con discapacidades deberán recibir apoyo específico conforme a sus programas educativos individualizados, incluyendo equipos especializados si es necesario.

Aunque las reglas ya fueron adoptadas de forma provisional, se espera que la Junta de Regentes del Estado dé su aprobación final en una próxima reunión.

Mientras tanto, el sistema educativo de NYC se encuentra en una etapa de ajuste, intentando equilibrar la expansión del acceso a la educación temprana con las realidades prácticas dentro del aula.

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