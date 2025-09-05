Emiliano Aguilar revela su disposición para que Pepe Aguilar conozca a su nieta

Emiliano Aguilar ofreció una entrevista a Televisa para aclarar que jamás le ha negado la oportunidad a su padre, Pepe Aguilar, de que conozca a su hija Aislín, quien está cerca de cumplir los 2 años. El rapero aseguró que está dispuesto a acercarle a su progenitor para llevarle a la niña y que la pueda ver en persona, pero afirmó que el cantante jamás ha tenido la más mínima intención.

El medio hermano de Ángela Aguilar mencionó que no importan las diferencias que puedan existir entre ellos, ya que al hablar de su hija, todo cambia. Sin embargo, aclaró que lo más seguro es que no vaya él personalmente, pero estaría en la disposición de enviársela con un adulto responsable para que comparta con ella, aunque recalcó que no le ve las ganas de que se dé.

“Mira, por más enojados que estemos, por más… por más que estemos unos con otros, yo no… si mi papá me habla y me dice: ‘¿Sabes qué? Quiero conocer a mi nieta, ¿me la puedes traer?’, con mucho gusto. A lo mejor no voy yo, ¿si me explico? Pero la llevo. Oye, pues no te voy a negar que la veas, ¿si me explico? Pero que salga de él, pues”, dijo durante la conversación.

Sobre su forma de ser, explicó que es idéntico a Pepe y también a Antonio Aguilar, aunque aclaró que, pese a que se parecen mucho, jamás terminarían siendo la misma persona. Emiliano agregó que tampoco se parece a su hermana Ángela ni a Leonardo.

“Sí, tengo su carácter (de mi papá), si tengo su esencia superiormente, de mi abuelo y todo eso, pero no somos lo mismo, yo y mi papá. No somos, ni somos lo mismo, yo y mis hermanos. Para nada. Somos 180 completamente a la vuelta. No somos iguales”, dijo.

Le preguntaron si, en este momento de su vida, estaría dispuesto a solucionar las cosas con Pepe y se negó: “No. No, gracias. Este… no, gracias”. Recordemos que en los últimos días han tenido fuertes diferencias después de que su padre hablara de su madre, Carmen Treviño, y de forma constante se han estado soltando indirectas en las redes sociales e incluso involucraron a la mascota de la familia Aguilar, quien se estaba burlando de Emiliano.

