Lili Estefan responde a las declaraciones de Alfredo Adame sobre Laura Zapata

Alfredo Adame tiene una personalidad bastante controvertida y, en muchas ocasiones, no tiene reparo en lo que va a decir. En ocasiones, esto le genera consecuencias, y Lili Estefan se ha pronunciado en El Gordo y La Flaca por las más recientes declaraciones que él hizo sobre la actriz Laura Zapata, rechazando la manera en la que se expresa sin respetar a otros tras sus fuertes declaraciones.

La presentadora de televisión aprovechó para mencionar que Adame, en muchas oportunidades, habla de forma negativa y hasta despectiva hacia algunas personas que simplemente no son de su agrado y tiende a faltarles al respeto: “Cada vez que hablamos de Alfredo, sabemos que lo que sale de su boca no es nada bueno”.

La situación se presentó luego de que el mexicano asegurara que Zapata aparentemente tendría inconvenientes con las bebidas, rechazando así las declaraciones que ella da y criticando su forma de pensar y, por supuesto, de hablar sobre cualquier tema frente a los medios de comunicación: “El problema es el alcoholismo de Laura. Dicen que el alcohol te mata neuronas, le han de quedar unas neuronas vivas”, dijo a El Gordo y La Flaca.

La diferencia entre ellos se registró debido a que la actriz mencionó que el delicado estado de salud que enfrenta Yolanda Andrade sería parte del “karma”, y esa fue una opinión que él rechazó tras considerar que no fue nada prudente de su parte decir eso, y menos públicamente, y que, además, ha generado reacciones de ambos bandos.

Alfredo no se quedó callado y aseguró que la postura de Laura vendría siendo por la supuesta insatisfacción de no ser como Thalía, con quien tiene un vínculo familiar, pero no se tratan: “Lo que dice son puras estupideces. (Ella tiene envidia) porque su hermana es una gran estrella y gran cantante, está casada con un millonario, y ella es una pobre diabla”.

Recordemos que la presentadora de televisión Andrade enfrenta una afección degenerativa que, con el transcurrir del tiempo, le ha dificultado el habla, como lo ha demostrado en sus videos que sube a las distintas redes sociales y que rápidamente se viralizan. Sin embargo, no ha esclarecido su situación y solamente agregó que los médicos no le dan más de 5 años de vida.

