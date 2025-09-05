Powerball: los números que más tiempo llevan sin salir en la antesala del sorteo de $1,700 millones

El Powerball vuelve a estar en boca de todos. Este sábado 6 de septiembre se celebrará un sorteo histórico: el premio mayor alcanzó los $1,700 millones de dólares, uno de los botes más altos registrados en Estados Unidos. Con las filas en tiendas físicas y la posibilidad de comprar boletos en línea en casi 2 docenas de estados, millones de jugadores ya se preparan para probar suerte.

Entre la emoción y las estrategias personales, muchos participantes buscan pistas en los números que más tiempo llevan sin aparecer. Aunque las probabilidades siguen siendo remotas (1 en 292.2 millones), la esperanza se mantiene viva en cada jugada.

El número 16, en pausa desde Thanksgiving

Según USA Today, De todos los ausentes, el más llamativo es el número 16, que no ha salido desde antes del Thanksgiving Day del año pasado. Han pasado 292 días sin que aparezca, lo que lo convierte en uno de los más esquivos y, al mismo tiempo, en un favorito para quienes buscan un “número pendiente”.

El Powerball rojo número 26 también ocupa un lugar destacado: 247 días sin salir. Otro que acumula ausencia prolongada es el número 7, que lleva 233 días sin mostrarse. Incluso el número 10 no aparece desde el mes de abril.

Números que se repiten en intervalos cortos

A diferencia de los anteriores, algunos números han demostrado ser más frecuentes en los últimos meses. El 22 se sorteó el 3 de septiembre, apenas 4 juegos después de haber salido el 25 de agosto. Lo mismo ocurrió con el número 5, que ganó el 1 de septiembre y ya había aparecido en agosto.

Estos ejemplos confirman que los sorteos son completamente aleatorios: mientras unos números se ausentan durante meses, otros reaparecen en pocas semanas.

Quizá, en el sorteo del Powerball del sábado, podrían aparecer alguno de estos número. (Foto: Pat Sullivan/AP)

Cuánto tiempo ha pasado desde la última aparición

Con base en los últimos 100 sorteos, los números con mayor ausencia en el Powerball son:

* Número 16: 292 días.

* Powerball rojo 26: 247 días.

* Número 7: 233 días.

* Número 10: más de 120 días.

En total, 4 números llevan más de 100 días sin aparecer y una decena se mantienen ausentes desde hace más de 66 días.

Las bolas blancas también tienen rezagos

En el caso de las bolas blancas (que van del 1 al 69), todas han aparecido al menos una vez en los últimos 100 sorteos. Sin embargo, algunas acumulan también lapsos importantes sin salir:

* La bola blanca número 26 lleva 129 días ausente.

* La bola blanca número 66 suma 122 días sin aparecer.

Estos datos alimentan el debate entre jugadores que prefieren elegir sus números basándose en estadísticas y quienes se mantienen fieles a fechas de cumpleaños, aniversarios u otros números personales.

Jugar en línea: una opción cada vez más usada

Una novedad que facilita la participación es la posibilidad de adquirir boletos en línea en casi 40 estados de EE.UU. Antes, el único camino era acudir a una gasolinera o tienda de conveniencia; hoy, basta con unos clics para estar dentro del sorteo.

Esta modalidad ha impulsado el número de jugadores y, al mismo tiempo, ha reforzado la expectativa en torno a premios multimillonarios como el que se disputa este fin de semana.

Próximo sorteo: sábado 6 de septiembre

El próximo sorteo del Powerball será este sábado 6 de septiembre a las 22:59 horas (ET). Para participar, los jugadores deben elegir cinco números del 1 al 69 para las bolas blancas y un número del 1 al 26 para el Powerball rojo.

Quien acierte las 5 bolas blancas en cualquier orden y además el número rojo, se convertirá en el nuevo multimillonario del país, llevándose los $1,700 millones acumulados.

Aunque las probabilidades siguen siendo mínimas, muchos participantes disfrutan del ritual de elegir números: algunos buscan los que no han salido en meses, otros confían en repeticiones recientes y no faltan quienes siguen siempre las mismas cifras por superstición.

Al final, el Powerball sigue siendo un juego de azar en el que cualquier combinación puede resultar ganadora. Sin embargo, el análisis de números “fríos” y “calientes” se ha convertido en parte del entretenimiento que rodea cada sorteo, y este fin de semana promete ser uno de los más emocionantes de la historia.

