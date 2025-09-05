Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025 fue otorgado a Gloria Trevi

La cantante mexicana Gloria Trevi recibió en el histórico Warner Theater, en Washington, el Premio Leyenda de la Herencia Hispana 2025. Este reconocimiento se lo dieron para celebrar su carrera y la forma en la que ha exaltado la cultura latina.

En esta ceremonia, que estuvo cargada de muchas emociones, también distinguieron a Cheech Marin, Félix Contreras, Julissa Prado y Rauw Alejandro.

Se tiene previsto que la transmisión de esta gala sea el próximo 26 de septiembre, en donde se conocerá, a través de PBS y PBS.org, todas las incidencias de este evento.

A Gloria Trevi le rindieron un tributo, que presentó la actriz y productora Gina Torres, quien repasó la carrera pionera y la influencia cultural de la artista.

Gloria Trevi es homenajeada por su carrera. Crédito: Great Talent Entertainment | Cortesía

Luego de esto, la cantante interpretó un popurri de temas que incluyó a “El Recuento de los Daños”, “Con los Ojos Cerrados” y “No Querías Lastimarme”. Con esta canción, el público se emocionó y la ovacionó.

Al recibir el premio, la mexicana dijo: “Gracias, primero a Dios y de ahí la lista es tan larga… porque para empezar, este reconocimiento no existiría sin la comunidad latina que trabaja y lucha incansablemente por sus sueños, por sus familias y por ellos mismos”.

En este sentido destacó la fuerza que tienen los latinos: “Esa gente que, dondequiera que se encuentre, ama sus raíces y también el país donde levantan sus cabezas con dignidad y esfuerzo. Este reconocimiento toma más valor que nunca ahora, en un tiempo en el que se necesita más unión y amor. Este reconocimiento es para mí como un abrazo de la esperanza en una humanidad con más ternura”.

Gloria Trevi en la alfombra roja del evento celebrado en Washington. Crédito: Great Talent Entertainment | Cortesía

La carrera de Gloria Trevi es una muestra de perseverancia, empeño y éxito, al punto que recientes proyectos, como El vuelo, han calado también poderosamente en el público, pues tiene 20 millones de reproducciones en plataformas como Spotify.

Recientemente también engalanó la portada de Rolling Stone en Español, marcando el inicio de una nueva era para la icónica artista mexicana.

