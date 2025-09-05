Ricardo Arjona habla sobre los problemas de salud que sufrió: “Me vi muy mal”

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona regresa a los escenarios con su nueva gira ‘Lo que el Seco No Dijo- La Gira’.

Esta gira viene de su más reciente álbum ‘Lo que el seco no dijo’, continuación de su trabajo anterior, ‘Seco’, publicado en enero de este año. Tras anunciar su nueva gira, el intérprete de ‘Minutos’ agotó en tan solo horas los boletos para el Kaseya Center en Miami y para el Madison Square Garden de Nueva York.

En una conversación con PEOPLE, Ricardo Arjona habló sobre sus problemas de salud al finalizar su gira previa ‘Seco’. “Me pasaron cosas raras en la despedida de la gira. Tuve un problema de la columna, me operé. Me vi muy mal, la operación resultó muy bien. Entonces había como cierta incertidumbre si yo volvía o no”, explicó el cantante en la conversación durante su asistencia en la edición 2025 torneo de tenis US Open, en Nueva York.

Ricardo Arjona asegura que tomó la decisión de volver a los escenarios en una nueva gira luego de recuperarse totalmente de este problema de salud. “Entonces cuando decidí volver era porque yo me sentía realmente con la salud suficiente como para aguantar una gira en más de 160 lugares”, dijo.

El artista se mostró emocionado por la receptividad que ha tenido su nueva gira y por el hecho de que se ha agotado todas las entradas en los importantes escenarios en los que planea presentarse próximamente.

“Entonces desde qué tomé la decisión y salimos todo ha sido sorpresa.En Miami llevamos cuatro arenas, Madison Square aquí, 10 en Buenos Aires, 23 teatros en mi país. ¡Todo increíble! Entonces lo que estoy haciendo ahora es cuidarme un poquito más para poder empezar todas esas cosas”, dijo Arjona.

Fechas de los conciertos de Ricardo Arjona en Estados Unidos:

11 de Febrero – Madison Square Garden – New York,NY

12 de Febrero- Madison Square Garden – New York,NY

02 Abril – Kaseya Center – Miami, FL

03 Abril- Kaseya Center – Miami, FL

05 Abril – Kaseya Center – Miami, FL

06 Abril – Kaseya Center – Miami, FL

