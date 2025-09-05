Tommy Torres aclara su separación de Karla Monroig y revela detalles personales

El cantautor Tommy Torres, el pasado jueves por la noche, rompió el silencio sobre su separación sentimental de Karla Monroig. Por ello, inició mencionando que siempre ha buscado la manera de mantener aspectos de su vida lo más reservados posible, ya que se debe a sus fans, y es solamente por su carrera profesional y no por la personal.

El puertorriqueño mencionó que siempre ha elegido lo que desea hacer público: “Con el propósito de proteger mi paz interior y la de los seres que quiero, siempre he tratado de mantener mi vida privada… privada. Si bien he disfrutado de las redes para conectar con ustedes, siempre ha sido a través de mi música y algún que otro momento importante en mi vida”, dijo en un comunicado compartido en la red social de la camarita.

Torres se vio en la obligación de emitir este escrito, dado que la gran cantidad de especulaciones sobre su separación de Karla no se han detenido y han resultado ser falsas. Además, dejó claro que se encuentran separados no desde ahora, como se ha dado a conocer; la situación se registró hace un año y desde entonces se encuentran realizando los trámites legales para su divorcio.

Tommy Torres terminó con las especulaciones de su separación. | Instagram: @tommy_torres. Crédito: Cortesía

“Sin embargo, la naturaleza mediática de esta carrera y la compulsividad que tienen algunos de crear historias falsas me llevan hoy a abrirles algo personal. Karla y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación de matrimonio. La separación ocurrió hace un año y desde entonces llevamos tramitando el proceso de divorcio”, añadió.

Tommy agregó que tanto él como Karla siempre mantendrán un vínculo inquebrantable debido a la hija que tienen en común, destacando que el proceso de terminar su relación no ha sido nada sencillo. Ya para finalizar el comunicado, mencionó que está muy seguro de que las mejores cosas lo esperan en el camino y espera que puedan entender.

“Durante todo este tiempo, nuestra prioridad ha sido siempre el bienestar de nuestra hija y también el nuestro. De más está decir que las separaciones nunca son fáciles, aun cuando se hacen desde la conciencia y la comprensión. Confío en que lo mejor está por venir y en que la vida, con el tiempo, acomoda todo en su lugar. Con gratitud, Tommy”, finalizó.

