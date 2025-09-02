Karla Monroig anuncia su divorcio con Tommy Torres tras 16 años de matrimonio

La actriz Karla Monroig reveló que se encuentra en proceso de divorcio con el cantante Tommy Torres después de 16 años de matrimonio.

Monroig hizo este anuncio durante una entrevista en el programa ‘Hoy Día’ de Telemundo. La artista participaba en una dinámica llamada ‘los dados de la verdad’ junto con el conductor Carlos Calderón.

Una de las preguntas apuntaba al momento más difícil que había vivido en pareja. Fue cuando Monroig reveló que se encontraba en proceso de divorcio.

“Momento crítico con [mi] pareja tendría que decir es el que estoy viendo en este momento. Estamos en proceso de divorcio, luego de 16 años de casados y 20 juntos, llega un momento en que si no funciona cada cual tiene derecho a buscar su felicidad”.

Según explicó que la decisión se debe a la necesidad de no vivir de las apariencias y dar un ejemplo para su hija.

“Lo más sabio es buscar caminos diferentes, mostrarle a nuestra hija que no son las apariencias si no vivir en verdadero amor”, señaló. “Un divorcio siempre es muy duro”.

La actriz agradeció a quiénes le han brindado su apoyo. “Yo agradezco a ese círculo que ha estado ahí para sanar y agradezco a los medios”, expresó la actriz.

Monroig aseguró que está concentrada en su hija y su carrera en esta nueva etapa de su vida. “Nunca he sido persona de estar divulgando mi vida privada, nadie me preguntó directamente. Por más doloroso que fuera, es momento de centrarme en esta etapa de vida y estoy concentrada con mi hija y lo que es mi carrera”.

Karla Monroig y Tommy Torres están juntos desde hace 20 años y se casaron hace 16 años. De su matrimonio nació Amanda, en 2012.

Esta no es la primera vez que la pareja se separa. En 2018 anunciaron su separación públicamente. “Todos nos casamos con la ilusión de que sea para toda la vida, pero a veces el destino nos sorprende y de repente dejamos de formar parte de la historia de esa persona que escogimos”.

