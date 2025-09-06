Abogada de Alicia Villarreal habla sobre la controversia con Francisco Cantú

Alicia Villarreal tiene una nueva representación legal en Estados Unidos y se trata de la abogada Mariel Colón Miro, quien ha representado al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Por ello, la experta habló en exclusiva con People en Español para aclarar la situación que enfrenta la cantante desde hace varios meses y que parece estar lejos de terminar.

“Hace algún tiempo, un tipo que se llama Francisco Cantú estaba hablando de Alicia Villarreal, diciendo que ellos habían tenido una relación y otras cosas más. Al principio, Alicia optó por ignorarlo; es normal que pase con figuras públicas. Ella pensaba que en algún momento todo se calmaría y que no pasaría a mayores, pero este pasado sábado, en uno de sus conciertos en San Diego, él se apareció en el lugar”, explicó.

La cantante temió por su seguridad y la abogada agregó: “En las afueras del concierto, ella tuvo miedo por su seguridad. Ahí es donde decide contactarme para ver de qué manera se podría poner una orden de restricción e iniciar una demanda por difamación, y estamos en ese proceso. Estoy logrando la posibilidad de ponerle una orden de restricción a este individuo”, dijo.

En People en Español le consultaron si sabía si Cantú contaba con un equipo legal que lo estuviera ayudando con esta situación que ha venido registrando a través de redes sociales y algunos medios de comunicación. Hace pocas semanas, dijo que él habría tenido una relación sentimental con ella mientras permanecía casada con Cruz Martínez, padre de dos de sus hijos.

“Si lo tiene, lo desconozco… no hemos sometido nada formalmente en la corte, pero lo vamos a hacer junto con el licenciado Arturo Hernández desde California y vamos a darle con todo”, añadió.

Antes de finalizar la entrevista, Colón Miro agregó que la intérprete de “Te quedó grande mi yegua” se encuentra entregada a la gira que está ofreciendo por diversas ciudades, un trabajo que además hace con el mayor cariño del mundo, y aprovechó para agregar que se siente muy feliz en su nueva relación con Cibad Hernández, con quien anunció que está 20 días después de su divorcio.

“Ella está bien enfocada en su tour, está feliz de darle lo mejor a sus fanáticos, de pasar la página y seguir con su camino y con su nueva pareja. Esta situación de Francisco la tiene distraída, pero para eso es que nos contrató: para poner esto de una vez por todas a dormir”, finalizó.

Sigue leyendo:

· Novio de Alicia Villarreal negó estar casado y dice que no es bisexual

· Arturo Carmona aplaude la nueva relación de Alicia Villarreal

· Alicia Villarreal contrata a la abogada de “El Chapo” Guzmán