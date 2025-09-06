Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 6 de septiembre de 2025

La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 6 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.

Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 30 de agosto, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.

En Nogales, el excampeón mundial Oscar Valdez regresa con una pelea de alto perfil contra Ricky Medina en peso superpluma, mientras que en Sinaloa, Eduardo Núñez expondrá el título superpluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) frente a Christopher Díaz-Vélez.

En paralelo, la cartelera británica en Houghton-le-Spring cuenta con el ascenso de Pat McCormack, medallista olímpico e invicto profesional, enfrentándose a Miguel Parra por el título intercontinental de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En el combate femenino estelar, Sandy Ryan chocará ante Jade Grierson, consolidándose como uno de los duelos de mayor interés.

Boxeo: los combates que puedes ver hoy

Sinaloa, México (Transmisión: DAZN)

Pelea de campeonato – Título superpluma FIB – 12 rounds

Eduardo Núñez (17-0-0, 12 KO) vs. Christopher Díaz-Vélez (26-4-1, 11 KO)

Houghton-le-Spring, Inglaterra (Transmisión: DAZN)

Pelea de campeonato – Título intercontinental AMB welter – 10 rounds

Pat McCormack (7-0-0, 5 KO) vs. Miguel Parra (25-5-1, 17 KO)

Combate principal femenino – 10 rounds, peso welter

Sandy Ryan (8-0-0) vs. Jade Grierson (5-0-1, 2 KO)

Combates destacados

Mark Dickinson (15-0-0) vs. Troy Williamson (14-1-0) — Supermediano, 10 rounds

vs. — Supermediano, 10 rounds Tiah Mai Ayton (1-0-0) vs. Lydie Bialic (3-3-1) — Gallo femenino, 6 rounds

vs. — Gallo femenino, 6 rounds Leo Atang (1-0-0) vs. Cristian Uwaka (1-5-1) — Pesado, 4 rounds

Sigue leyendo: