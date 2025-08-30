Boxeo hoy en vivo: las peleas que puedes ver este sábado 30 de agosto de 2025
Las peleas agendadas esperan darle un gran espectáculo a todos los seguidores del boxeo
La jornada de boxeo pautada para hoy sábado 28 de septiembre promete llevar la emoción de siempre a todos los fanáticos del cuadrilátero y podrás ser testigo de ella gracias a la agenda que te trae El Diario de Nueva York.
Aunque para este sábado no se esperan tantos combates como el pasado 23 de agosto, sí existen duelos que esperan regalar un digno espectáculo a los seguidores del boxeo.
La jornada pautada en Lincoln, Nebraska presenta una noche de acción local con jóvenes talentos subiendo al ring. En el evento principal, Jack Freriks se enfrenta al invicto Keegan Young, en un duelo atractivo de peso supermediano mientras que el resto de la cartelera combina rivales consolidados con prospectos emergentes listos para brillar en su ciudad natal.
Boxeo: los combates que puedes ver hoy
Lincoln, Nebraska (sin transmisión)
- Jack Freriks (0-2-0 MMA, debut profesional de boxeo) vs. Keegan Young (1-0-0) – 6 rounds, peso supermediano
- José Camacho Torres (8-0-1) vs. Taran Ward (5-11-0) – 6 rounds, peso pluma
- Clyde Johnson (2-0-1) vs. Daniel Rivera (MMA amateur 1-0-0) – 4 rounds, peso crucero
- Ali Taha (6-0-0) vs. Rashad Hicks (2-4-0) – 4 rounds, peso supergallo
- Alan Panduro Angulo (3-0-0) vs. Omar Peña (2-6-1) – 4 rounds, peso superpluma
- Jonathan Montalvo (0-1-0) vs. Job Hamilton (1-5-0) – 4 rounds, peso welter
