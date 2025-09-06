Cody Bellinger preservó triunfo de Yankees ante Blue Jays con impresionante out en home [Video]

Los New York Yankees siguen en la pelea por asegurar su puesto en la postemporada 2025 de las Grandes Ligas y este sábado fue gracias al brazo de su estrella Cody Bellinger que pudieron preservar una importante victoria 3-1 ante los líderes de la división Este, Toronto Blue Jays.

Los problemas defensivos que han enfrentado los Yankees, especialmente por los problemas físicos de Aaron Judge que no ha podido regresar a los jardines, fueron resueltos por Bellinger y un lanzamiento que evitó el intento de remontada de los canadienses.

Con ventaja en el marcador 2-1 gracias a las carreras impulsadas del dominicano Jasson Domínguez y un fly de sacrificio de Austin Wells en el segundo episodio, la defensiva del expelotero de Cubs apareció durante un imparable de Nathan Lukes.

Durante la sexta entrada el batazo de Lukes fue a parar al jardín izquierdo con el que intentaba impulsar a Bo Bichette quien estaba en segunda. Pero fue ahí que Bellinger tomó su zurda y lanzó un tiro medido directo al guante de Wells, que con la pelota en mano bloqueó en home y retiró al cuarto bate de la alineación de Toronto.

La jugada llegó en medio de un torrencial aguacero que segundos más tarde del out obligó al principal a detener las acciones mientras el personal logístico ponía la lona que se mantuvo por casi dos horas sobre el terreno.

Junto a Bellinger el lanzador dominicano Luis Gil también fue protagonista al limitar a una carrera y tres hits en seis entradas la ofensiva de Blue Jays para acreditarse la victoria.

Con el triunfo los Yankees se posicionan a tres juegos del liderato de la división Este de la Liga Americana y buscarán este domingo conseguir un resultado que le permita asegurar la serie.

Mira el video del tiro de Bellinger aquí:

