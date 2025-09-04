Aaron Boone lidera en expulsiones en las Grandes Ligas por quinta temporada seguida

Para los aficionados de los New York Yankees, la imagen de Aaron Boone discutiendo con un árbitro ya no es una sorpresa, sino una constante.

Para vivir las emociones de las Ligas Mayores en Friday Night Baseball suscríbete aquí

Lo que para otros mánagers es un hecho aislado, para el estratega de los Yankees se ha convertido en una costumbre que le ha valido un dudoso récord.

Su más reciente expulsión no es solo un número más en la columna de castigos. Al ser la número 45 de su carrera, ha alcanzado una cifra que ha generado molestia y preocupación en el entorno de la franquicia neoyorquina, que no ha ganado un campeonato desde 2009.

El dato que más resuena entre los seguidores del equipo es la curiosa coincidencia entre la cifra de expulsiones de Boone y sus logros en la postemporada.

Las 45 veces que ha sido mandado a los vestidores por los árbitros son exactamente la misma cantidad de juegos de playoffs que ha dirigido a los Yankees.

Para la exigente afición del Bronx, esta estadística es un reflejo de una gestión que ha sido constante en temperamento, pero no en resultados.

Mientras Boone se ha mantenido en la cima de la lista de mánagers más expulsados en la MLB por cinco años consecutivos, el equipo ha fallado en alcanzar el objetivo final de ganar una Serie Mundial. Esta dicotomía ha alimentado la crítica sobre el desempeño de Boone y su capacidad para guiar a un equipo con expectativas tan altas.

Sigue leyendo:

Los Yankees aprietan el acelerador en la recta final en busca de la postemporada

Aaron Judge ingresó al Top 5 de los máximos jonroneros de New York Yankees

Exestrella de los Yankees Mark Teixeira se convirtió en político y anunció campaña para llegar al Congreso



