El Piojo Herrera estalla en furia tras el empate de Costa Rica ante Nicaragua

La imagen de un Miguel Herrera efusivo, apasionado y, a menudo, iracundo, es una de las más reconocibles en el fútbol de la región.

Sin embargo, su más reciente aparición ante los medios de comunicación no fue la de un técnico celebrando, sino la de uno que descargaba toda su frustración tras un resultado que ha puesto en aprietos a su equipo en la carrera por la clasificación.

El empate de Costa Rica ante Nicaragua en un partido clave de las eliminatorias ha sido un duro golpe para las aspiraciones del conjunto ‘tico’, y la reacción del ‘Piojo’ fue tan directa como esperada, asumiendo la responsabilidad, pero también señalando a los culpables.

En una de las conferencias de prensa más tensas de los últimos tiempos, el ‘Piojo’ Herrera no dudó en ser autocrítico, pero también dejó claro que el resultado fue producto de una actitud que no esperaba de sus dirigidos. Con un semblante de enojo, el técnico lanzó duras declaraciones que se han viralizado rápidamente.

“Soy el responsable del resultado, pero no estoy contento con lo que vi. El empate es un fracaso”, inició Herrera en la conferencia de prensa luego del partido.

“No tuvimos el hambre ni la garra para buscar los 3 puntos”, sentenció, dejando claro que el resultado no fue por falta de estrategia, sino de carácter.

El estratega insistió en que su equipo desaprovechó una oportunidad de oro, y aunque reconoció algunos aciertos del rival, el foco de su ira fue la falta de ambición de su propia plantilla. “Creo que el rival hizo su trabajo, pero nosotros no“.

“Dejamos que se nos escapara la victoria de las manos, algo que no debe pasar en esta etapa de las eliminatorias”, concluyó, dejando una atmósfera de tensión y mucha presión para el siguiente partido de su equipo.

