Estados Unidos cae ante Corea del Sur y pone al filo de la navaja a Mauricio Pochettino

La selección de Estados Unidos cayó este sábado 2-0 en partido amistoso ante Corea del Sur y sumó una nueva derrota en el proceso del estratega argentino Mauricio Pochettino, que cada vez se acerca más a ser despedido del cargo por falta de resultados.

En un encuentro disputado en el Red Bull Arena de New Jersey, Pochettino y los suyos volvieron a quedar expuestos gracias a los goles en la primera mitad del flamante fichaje del LAFC, Heung-Min Son, y del atacante Dong-Gyeong Lee, que dejaron sin opción a un combinado americano que pudo haber caído por un marcador más abultado.

La mala puntería de cara a puerta de los atacantes locales también fue clave en el revés de Estados Uidos, que llegó a disparar 17 veces a puerta pero solo cinco fueron entre los tres palos.

Pochettino en la cuerda floja

La regularidad tampoco ha sido una constante en la dirección técnica de Pochettino con Estados Unidos, que debido a su clasificación al Mundial 2026 ha contado solo con fecha FIFA para tener amistosos de prueba para la Copa del Mundo.

De hecho, su último partido se remontaba a la derrota sufrida ante México en la final de la Copa Oro, mientras que antes había caído en semifinales de la Liga de Naciones de Concacaf ante Panamá.

Derrotas ante Canadá por el tercer puesto de la Liga de Naciones y ante Suiza (0-4) y Turquía (1-2), sumado a las polémicas con figuras como Christian Pulisic, que declinó participar en la Copa Oro, han puesto en riesgo el cargo de Pochettino, que aún buscará limpiar su imagen en el amistoso del martes 9 de septiembre ante Japón.

Perder ante los nipones o hilvanar racha negativa en el próximo ciclo de amistosos antes de finalizar el 2025 ante Ecuador, Australia, Paraguay o Uruguay, será clave en la aspiración de Pochettino de seguir al frente de las Barras y Estrellas.

