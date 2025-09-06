Pochettino le abre las puertas a Zendejas para jugar el Mundial de 2026 con EE.UU.

El director técnico de la selección de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, aplaudió el trabajo que ha venido realizando el futbolista mexicoamericano Alejandro Zendejas, quien espera poder tener actividad este sábado en el partido que disputará el conjunto de las barras y las estrellas contra la selección nacional de Corea del Sur.

Estas declaraciones las realizó el entrenador argentino durante una conferencia de prensa en la que se mostró enfocado en seguir dándole oportunidades al delantero de las Águilas del Club América para poder determinar si lo convocará para lo que será el equipo definitivo que participará en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá.

“Es un jugador que nosotros valoramos mucho y que sí, estoy de acuerdo contigo que es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones, es un jugador que se conecta muy bien y que tiene muy buena sintonía con todo el grupo”, expresó.

“Es un jugador interesante, esperemos que como nada está decidido, todos tienen la chance, por supuesto Alejandro (Zendejas) tiene la chance y va a tener la chance de poder estar”, agregó el entrenador de Estados Unidos.

Guadalajara, Jalisco, 24 de agosto de 2025. Alejandro Zendejas (I) y Uros Durdevic (D), durante el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

Pochettino destacó que tiene plena confianza en las capacidades de juego de Alejandro Zendejas dentro del terreno de juego a pesar de no haberlo lamado durante el último partido porque pensaba que el Club América llegaría mucho más lejos dentro del Mundial de Clubes; a pesar de esto espera verlo siempre que pueda dentro de la plantilla para sacar su mejor versión deportiva.

“Bueno, muchas veces no depende de los jugadores, depende de nuestro gusto y de lo que nosotros entendemos como estructurar un equipo para tener un equilibrio determinado. Por diferentes razones, la World Cup no estuvo, nosotros pensábamos que podía tener la posibilidad de clasificar para la Club World Cup. Y bueno, al final quedaron fuera contra Los Ángeles (LAFC), en ese momento ya nosotros habíamos decidido el roster y así que no tuvo la posibilidad de venir”, concluyó el estratega.

Alejandro Zendejas ha tenido un importante papel dentro de las Águilas del Club América para este torneo Apertura 2025 de la Liga MX al haber disputado los siete partidos que se han jugado actualmente; en el 86% de las ocasiones ha partido como titular; aunque apenas acumula un gol y una asistencia ante todo el tiempo que ha estado dentro del campo en el balompié azteca.

