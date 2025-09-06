South Park vuelve a provocar polémica en su nueva temporada: Satanás asegura que espera un hijo de Trump

La serie animada South Park, conocida por su sátira mordaz, volvió a poner al presidente de Estados Unidos Donald Trump en el centro de una trama controvertida. En el cuarto episodio de la temporada 27, emitido esta semana, los guionistas Trey Parker y Matt Stone sorprendieron al público con una historia en la que Satanás asegura estar esperando un hijo de Trump.

Una relación infernal en pantalla

El giro argumental no llega de manera aislada. Desde el arranque de la temporada, la ficción ya había mostrado escenas donde Trump intentaba mantener relaciones sexuales con el diablo, en una secuencia en la que, además, se ridiculizaba su aspecto íntimo.

En el nuevo capítulo, la trama se centra en una investigación ficticia de Fox News, cuyos reporteros buscan confirmar si el presidente realmente mantiene un romance con Satanás. En la escena, Trump responde con molestia: “¡No me estoy tirando a Satanás!”, mientras su supuesto novio añade: “Solo estamos pasando el rato”.

Sin embargo, los periodistas no parecen convencidos y uno de ellos sentencia con ironía: “Ese tipo sí que se está tirando a Satanás. ¡Menudo semental!”.

La atención de South Park en torno al mandatario se ha intensificado en esta temporada. En episodios anteriores, el personaje de Trump aceptaba sobornos y, en otro, intentaba convencer a Mr. Mackey para participar en un trío con él y con el diablo.

Reacciones de la Casa Blanca

La Casa Blanca, tras la emisión del primer capítulo de la temporada, criticó la serie y aseguró que South Park no ha sido relevante en más de 20 años y que apenas se sostiene con ideas poco inspiradas en un intento desesperado por llamar la atención.

Taylor Rogers, portavoz presidencial, defendió a Trump: “El presidente ha cumplido más promesas en seis meses que cualquier otro en la historia del país, y ningún programa de cuarta categoría podrá frenar su buena racha”.

