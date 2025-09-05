Kate Pierson quiere $750,000 dólares por su casa en Nueva York

La cantante estadounidense Kate Pierson ha decidido que es momento de deshacer de la cabaña en Woodstock, Nueva York, que le pertenece desde hace varios años. La propiedad está disponible por $750,000 dólares.

Se dice que Pierson, conocida por ser fundadora de la banda The B-52s, no usa esta residencia, pues tiene otra propiedad en al zona donde sí vive junto a su esposa Monica Coleman.

En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe el sitio como “un refugio creativo único” que “irradia un alma ecléctica, una personalidad audaz y una profunda conexión con la creatividad, al igual que el pueblo que la acoge”. También se tiene que resaltar que es conocida como ‘Kate’s Lazy Cabin’.

La estructura principal se construyó en los años 50, y aunque en fotos atrae por su estilo, la agente de bienes raíces encargada de la venta dice que el lugar necesita una reforma, por lo que los interesados deberán tomar en cuenta que no solo es una inversión de $750,000 dólares.

La casa tiene una extensión de 1,334 pies cuadrados distribuidos en tres dormitorios, dos baños, vestíbulo, sala de estar, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Además, la cabaña está rodeada de áreas verdes ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Pese a asegurar que necesita una reforma, la agente dice que “la casa en sí misma es una expresión en capas de encanto vintage y estilo artístico. Imagine tonos cálidos de madera, rincones acogedores y detalles extravagantes; cada rincón cuenta una historia”.

La ubicación de la cabaña también es atractiva, pues se encuentra en la carretera Mink Hollow, la cual está junto al arroyo Beaver Kill y a solo minutos del lago Cooper.

