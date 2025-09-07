Empleado hispano de IHOP en Brooklyn acuchillado mortalmente mientras limpiaba al final de su turno, dice NYPD

Un trabajador mayor de IHOP fue apuñalado hasta la muerte hacia el final de su turno en un doble acuchillamiento en un restaurante de Brooklyn, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

La víctima, identificada como Héctor Reinoso-Pérez, de 67 años, fue apuñalado en el torso poco antes de las 11:40 de la noche del viernes en la noche en el interior de un IHOP en East New York, informaron las autoridades.

Otro hombre no identificado de 41 años recibió un corte en la mano en medio del ataque dentro del restaurante. Rechazó recibir atención médica en la escena.

Reinoso-Pérez fue trasladado al Centro Médico del Hospital Universitario de Brookdale, donde posteriormente fue declarado muerto, explicaron los funcionarios y reportó ABC 7 NY.

El apuñalador, que continúa prófugo de la justicia, siguió al hispano, un limpiador, hasta un baño donde asesinó a cuchilladas a Reinoso-Pérez, informaron las fuentes policiales.

De acuerdo con el NYPD, no se ha hecho la captura de ningún sospechoso y las pesquisas siguen en curso.

Sigue leyendo: