Expiloto de Alaska Airlines que intentó apagar los motores del avión se declaró culpable

Un expiloto de Alaska Airlines identificado como Joseph Emerson se declaró culpable tras aceptar un acuerdo el pasado viernes luego de sus acusaciones de intentar apagar los motores de un avión en pleno vuelo después de tomar hongos psicodélicos en 2023.

De acuerdo con un informe de la Associated Press (AP), su abogado, Noah Horst, declaró que Emerson aceptó asumir la responsabilidad de sus actos y así evitar más tiempo en la cárcel. En sus declaraciones, Emerson expresó su arrepentimiento por poner la vida de los pasajeros en peligro, así como el daño que provocó su a profesión.

El hecho se produjo durante un vuelo de Horizon Air que transportaba a más de 80 personas. La tripulación de vuelo contuvo a Emerson después de que él halara de las manijas en la cabina, que habrían cortado el suministro de combustible a los motores.

El vuelo, que iba de Everett, Washington, a San Francisco, se desvió a Portland, donde aterrizó sin inconvenientes, según informó la AP. Emerson fue condenado a 50 días de cárcel, con crédito por tiempo cumplido, y cinco años de libertad condicional.

¿Qué dijo Emerson en su defensa tras el incidente?

Tras el incidente, Emerson le dijo a la policía que consumió hongos psicodélicos unos dos días antes, estuvo más de 40 horas sin dormir y estaba de luto por la muerte de un amigo. El expiloto argumentó que, creyendo que estaba en un sueño, tiró de las manijas en un intento de despertarse, según la Associated Press.

El condenado reiteró el viernes que las drogas le impidieron percibir la realidad, pero agregó: “eso no lo hace correcto”. En otra instancia, expresó: “No debería haber sucedido y soy responsable de ello”.

La fiscalía del condado de Multnomah, a través de Eric Pickard, sostuvo el viernes que “lo que Joseph Emerson hizo fue imprudente, egoísta y criminal”. También se hizo eco de la opinión de una pasajera del vuelo, identificada como Alison Snyder.

“El Sr. Emerson sabía que no se encontraba en condiciones de pilotar la diligencia misma para sentarse en la cabina”, dijo Snyder, quien agregó que “el comportamiento de Joseph Emerson en ese día (puso de manifiesto que) no tiene el criterio para ser piloto y no debería permitírsele acercarse a una cabina de vuelo”.

Con información de AP/ Fox News

Sigue leyendo:

– Dos aviones chocan en Colorado: 1 muerto y 3 heridos

– TSA actualiza lista de artículos prohibidos en el equipaje documentado: ¿cuáles son?

– Avión se desvió a Colorado tras altercado de pasajero con auxiliares de vuelo