Foreigner se ofrece públicamente para tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La legendaria agrupación de rock Foreigner se postuló públicamente para tocar en la boda de la estrella del pop Taylor Swift con el jugador de la NFL Travis Kelce. A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, publicaron una carta abierta dirigida a la famosa pareja.

“Querida Taylor Swift y Travis Kelce, sabemos lo que es el amor. Nos tomó 40 años descubrirlo… y ahora ustedes también lo han hecho. Por favor, acepten esto como nuestra oferta formal para ser su banda de bodas. Los mejores deseos, Foreigner”, dice el texto.

Hasta el momento ni Taylor Swift ni Travis Kelce se pronunciaron con respecto a esta oferta.

Foreigner se hizo mundialmente famoso por su balada romántica “I Want to Know What Love Is” de 1984, un tema que se convirtió en un clásico de la música y que ha sido versionado por otras estrellas de la música como Mariah Carey.

Tras casi dos años de noviazgo Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron su compromiso. El jugador de Kansas City Chiefs llevó a Taylor a un romántico jardín con miles de flores donde le entregó un lujoso anillo de compromiso. Travis escogió un anillo “old mine brilliant cut”, diseñado junto a Kindred Lubeck, de la firma Artifex Fine Jewelry.

Travis Kelce y Taylor Swift se han convertido en una de las parejas más populares del espectáculo por lo que su compromiso ha sido de lo más comentado en las últimas semanas. La publicación en la que anuncian el compromiso acumula 2.8 millones de seguidores.

El compromiso de ambas estrellas fue comentado en el podcast de Travis con su hermano Jason Kelce. “En caso de que se hayan perdido la publicación de Instagram escuchada en todo el mundo, ¡Travis y Taylor están comprometidos! ¡Yay!”, exclamó Jason en el podcast New Heights.

Travis respondió risueño y se mostró agradecido por todos los mensajes de cariño que ha recibido tras su compromiso. “Así es, así es. Y agradezco a todos los que se tomaron el tiempo de enviar algo, todos los mensajes y toda la emoción que ha habido. Ha sido muy divertido contarle a la gente con quién voy a pasar el resto de mi vida”, dijo.

Sigue leyendo:

¿Taylor Swift en el entretiempo del Super Bowl? NFL abre la puerta al show

Ellen DeGeneres continuará su negocio de remodelación de casas en Reino Unido

Aseguran que Selena Gómez se casará a finales de septiembre