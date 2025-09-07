Ganadores del Festival de Cine de Venecia 2025

Este sábado 6 de septiembre finalizó la edición 82 del Festival Internacional de Cine de Venecia, y durante este último día se anunciaron los ganadores entre las películas que participaron en la competición oficial.

El León de Oro en esta edición se le entregó al director estadounidense Jim Jarmusch, quien estrenó en el festival la película ‘Father Mother Sister Brother’, protagonizada por Tom Waits, Adam Driver y Cate Blanchett.

Durante su discurso, Jarmusch, dijo: “El arte no tiene que ocuparse de política directamente para ser político. Puede generar empatía y conexión entre nosotros, que es el primer paso para resolver las cosas”.

‘Father Mother Sister Brother estrenará el 24 de diciembre, solo en pocas salas de Estados Unidos.

Aunque críticos y periodistas están de acuerdo con que fue una de las mejores películas que se proyectó en el festival, además de reconocer la importante carrera del cineasta de 72 años, muchos quedaron sorprendidos con esta decisión.

Todas las apuestas apuntaban a que el León de Oro se lo llevaría ‘The Voice of Hind Rajab’, la película que recibió más de 20 minutos de ovación tras su proyección. Este film es un registro de la guerra en Gaza a través de la historia de Hind Rajab, una niña palestina de 6 años que murió en Gaza en enero de 2024, tras quedar atrapada con su familia en un automóvil atacado.

Kaouther Ben Hania dirigió ‘The Voice of Hind Rajab’. Crédito: Alessandra Tarantino | AP

Aunque no se llevó el premio principal, su directora, Kaouther Ben Hania, sí recibió el Gran Premio del Jurado y al hacerlo recibió otra gran ovación. “El cine no puede traerla de vuelta. Pero sí preservar su voz, hacerla resonar entre fronteras. No es solo su historia, sino la de una población que sufre el genocidio del régimen criminal de Israel. Esto no va solo de memoria, sino de urgencia”, dijo la cineasta tunecina.

El premio a Mejor Dirección se lo dieron a Benny Safdie, por ‘The Smashing Machine’, la película protagonizada por Dwayne Johnson que narra la vida del luchador Mark Kerr y su popularidad a final de los años 90.

Benny Safdie fue reconocido como Mejor Director en esta edición. Crédito: Scott A Garfitt | AP

El premio a Mejor Actor se le llevó el italiano Toni Servillo, quien protagoniza ‘La grazia’ de Paolo Sorrentino. Y como Mejor Actriz fue nombrada la china Xin Zhilei, protagonista de ‘The Sun Rises on Us All’, dirigida por Cai Shangjun.

Toni Servillo y Xin Zhilei se llevaron el premio como interpretes. Crédito: Alessandra Tarantino | AP

Hay que recordar que en el Festival de Venecia siempre estrenan las películas que luego, en unos meses, se convertirán en las protagonistas de la temporada de premios con nominaciones a los Golden Globes, Bafta, Oscar, y otros premios importantes para la industria del cine.

