Hombre baleado en el cuello durante un tiroteo frente a un centro comunitario de El Bronx
Las balas atravesaron la ventanilla del lado del copiloto e impactaron al joven de 22 años "al menos dos veces", pero ShotSpotter detectó tres disparos
Un hombre impactado de bala en el cuello y la parte superior de la espalda en El Bronx la mañana del sábado, cuando hubo un tiroteo frente a un centro comunitario, el último de una oleada de violencia en el distrito, informaron las autoridades.
Se dispararon tres tiros frente al Centro Comunitario Justice Sonia Sotomayor en Rosedale Ave. en Soundview alrededor de las 7:00 de la mañana, alcanzando una camioneta SUV de color negro y al hombre que estaba dentro sentado, explicó la policía.
Las balas atravesaron la ventanilla del lado del copiloto e impactaron al joven de 22 años “al menos dos veces”, dijeron la policía y las fuentes.
La víctima en cuestión fue trasladada al Hospital St. Barnabas en condición estable, dijo el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).
El conductor de 25 años dejó al joven en el vehículo y posteriormente llamó al 911 para reportar la balacera, indicaron las fuentes.
Ambos hombres no ofrecieron una descripción del pistolero ni dijeron en qué dirección se fugó el sospechoso, informo New York Post.
ShotSpotter detectó tres disparos, según las fuentes policiales.
Se dio a conocer que el conductor tiene cinco arrestos anteriores, todo confidenciales, dijeron las fuentes. El pasajero no tenía detenciones previas en la ciudad de Nueva York. Ninguno parecía tener relaciones con pandillas, de acuerdo con el NYPD.
El violento episodio tuvo lugar en la 43.ª Comisaría del NYPD, donde se han registrado 21 tiroteos en lo que va de 2025, un incremento del 11% con respecto a los 19 tiroteos del mismo período del año pasado, según los datos de la policía de Nueva York. La cifra de víctimas de tiroteos se mantuvo en 22 en los dos años.
Una oleada de tiroteos en El Bronx en el mes de agosto impulsó al alcalde Eric Adams a enviar 1,000 policías adicionales al municipio y convocar una cumbre con los pandilleros en la Mansión Gracie. Hasta el momento no se ha celebrado.
Los datos del NYPD dicen que los tiroteos y asesinatos han bajado casi un 20% en toda la Gran Manzana en lo que va de año.
