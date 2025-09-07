La actriz Aubrey Plaza decidió vender la casa donde murió su esposo

La comediante y actriz Aubrey Plaza ha decidido deshacerse de su casa en Los Feliz, California. La propiedad entrar al mercado nueve meses después de que su esposo Jeff Baena muriera en el mismo sitio.

Baena, quien fue guionista y director de cine, fue declarado muerto el 3 de enero de este año y el equipo forense de Los Ángeles declaró que la causa de la muerte había sido suicidio.

La propiedad entra al mercado un mes después de que Plaza diera una entrevista en el podcast ‘Good Hang’ de la también comediante Amy Poehler. Durante la conversación, la actriz habló sobre su duelo y dijo que era “una lucha diaria”.

Plaza y Baena comenzaron su relación en 2011 y se casaron 10 años después. La casa en Los Feliz la compraron en 2022 por $4.7 millones de dólares.

Ahora Plaza espera recibir $6.5 millones de dólares. En el listado, disponible en la página web de Compass, se describe como una “impresionante propiedad española. Meticulosamente restaurada y renovada con buen gusto, la casa honra su herencia arquitectónica a la vez que ofrece comodidades modernas”.

La casa principal tiene una extensión de 4,064 pies cuadrados distribuidos en cuatro dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre cómo se ve, en el listado se dice: “Múltiples espacios al aire libre diseñados para comer, relajarse y entretenerse se integran a la perfección con los interiores, creando una verdadera sensación de refugio y conexión con la reserva natural vecina”.

Al exterior la casa incluye terrazas, piscina y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

