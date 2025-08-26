MTV VMAs 2025: Los artistas que actuarán en el evento musical

Este martes se anunció el segundo grupo de artistas que se presentarán en los MTV Video Music Awards 2025 que se realizará en el UBS Arena de Nueva York el domingo 7 de septiembre, a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT.

Los artistas confirmados en el cartel de los VMAs 2025 son Jelly Roll, Doja Cat, Post Malone, Tate McRae y Conan Gray. Ellos se suman a Mariah Carey, Sabrina Carpenter, Alex Warren, Busta Rhymes, J Balvin con DJ Snake y Ricky Martin, quienes fueron anunciados previamente.

Jelly Roll está nominado en cuatro categorías, incluyendo mejor alternativo, mejor country y mejor hip-hop. Doja Cat fue la anfitriona de la ceremonia en el 2021 y presentará su nuevo sencillo “Jealous Type”, parte de su quinto álbum de estudio, Vie.

Post Malone está nominado este año en la categoría mejor colaboración con Blake Shelton por “Pour Me a Drink”. Malone acumula 20 nominaciones a los VMAs en toda su carrera.

Tate McRae y Conan Gray debutarán en el escenario principal de los MTV Vmas. McRae obtuvo sus primeras cuatro nominaciones, incluyendo a canción del año (“Sports Car”) y mejor artista pop.

Con respecto a las nominaciones de este año, Lady Gaga lidera la lista con 12 menciones. Le sigue el cantante Bruno Mars, con 11 nominaciones. Otros de los artistas más nominados de este año son Kendrick Lamar (10), ROSÉ y Sabrina Carpenter (ocho cada uno), Ariana Grande y The Weeknd (siete cada uno), y Billie Eilish (seis).

El cantante ouertorriqueño Bad Bunny es el artista latino con más nominaciones incluyendo: artista del año, mejor álbum por DeBÍ TiRAR MáS FOToS y mejor video en formato largo por el cortometraje “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

El evento musical se transmitirá por CBS, a través de MTV y estará disponible en streaming a través de Paramount+ en los Estados Unidos.

