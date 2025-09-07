Pepe Aguilar se pronuncia a favor de los migrantes tras polémico discurso 

El cantante mexicano Pepe Aguilar ofreció una entrevista en la que habló a favor de los migrantes. Estas declaraciones ocurren semanas después de que el cantante fue criticado por su discurso en el Hollywood Bowl con respecto a la inmigración.

En un adelanto de la entrevista de Pepe Aguilar con Pepe Garza, se escucha al intérprete opinar con respecto a la migración y asegura que no todos los inmigrantes son delincuentes, como se ha hecho creer tras las redadas de los últimos meses en Estados Unidos.

“Yo soy inmigrante también, mi familia también es migrante, entonces no es cierto que todos los migrantes somos delincuentes, no es cierto que todos los migrantes somos un peligro para el país. Por los tiempos que estamos viviendo, se han opacado ciertas verdades que también existen”, dijo en cantante en la entrevista.

El artista recordó su presentación en el Hollywood Bowl, un escenario sumamente importante, en el que actuó junto con sus hijos Ángela y Leonardo Aguilar.

Si bien esta presentación fue sumamente importante para los Aguilar, la familia recibió una gran cantidad de críticas por su comentario sobre la inmigración en el que Pepe Aguilar hizo énfasis en que los migrantes debían cumplir las leyes del país que los acoge.

“Hagamos las cosas legalmente para que no haya ningún pinche pretexto… este maravilloso país que se forjó a base de leyes”, expresó el cantante. “¿Saben cómo les vamos a dar la vuelta? Haciendo cada vez mejor nuestro trabajo cada quién desde donde esté. Así es cómo vamos a demostrar que no nada más nos merecemos un lugar en este país, que somos parte de este país”, enfatizó.

Ángela Aguilar intervino diciendo: “Nací en Los Ángeles y mi padre dijo ayer que estaba muy orgulloso de ser mexicoamericano, un mexicoamericano legal”, dijo la cantante.

Estas declaraciones le valieron una ola de críticas en redes sociales ya que muchos consideraron que sus palabras alimentaban los prejuicios en contra de los migrantes.

Recientemente se reunieron miles de firmas para que la familia Aguilar sea retirada de los festejos del Grito de Independencia en Guadalajara. “No aceptamos que con recursos públicos se contrate a los Aguilar, artistas que han hecho declaraciones que hieren a quienes migran por necesidad. Sí queremos un Grito que sea un símbolo de orgullo nacional, no un escaparate de elitismo y discursos que dividen”, dice la petición dirigida al gobernador Pablo Lemus Navarro. Sin embargo, la solicitud fue negada.

