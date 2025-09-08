Maluma fue detenido por agentes de tránsito mientras conducía su nuevo Ferrari en Colombia

El cantante colombiano Maluma celebró la adquisición de su nuevo y lujoso vehículo. El artista paisa compró un costoso Ferrari Purosangue verde menta, que podría superar los 1,2 millones de euros. Un día después de que Maluma presumió en redes sociales su adquisición, el cantante fue detenido momentáneamente por agentes de tránsito mientras conducía el vehículo.

En un video difundido en redes sociales se observa el lujoso vehículo estacionado a un costado de la vía en Medellín, ciudad natal de Maluma. El cantante baja del vehículo para responder preguntas de los oficiales y poco después pudo marcharse con su vehículo sin mayor inconveniente.

Según medios locales, el motivo de la detención aún no ha sido divulgado. Sin embargo, se presume que pudo haberse tratado de una revisión de rutina por parte de agentes de la Secretaría de Movilidad de Medellín.

El lujoso vehículo de Maluma se trata del primer Ferrari de cuatro puertas y cuatro asientos fabricado por la marca. Este auto se caracteriza por tener un motor V12 de 6,5 litros, 725 caballos de potencia, tracción total y puede superar los 310 km/h de velocidad máxima.

Además, el modelo que tiene Maluma es el único en el mundo con personalización completa realizada junto al diseñador de modelos de Ferrari.

Maluma celebró junto a su pareja y madre de su hija, Susana Gómez, la adquisición de este nuevo auto que se suma a la gran colección de vehículos de lujo que posee el reguetonero.

En el video que publicó en su Instagram se le ve abriendo una botella de champagne para celebrar este logro en su vida. “Si puede soñarlo, puedes lograrlo”, escribió Maluma en el video.

Maluma ya posee otros autos de lujo como un Ferrari F8 Tributo en tono morado, Porsche 911 Turbo S en color negro, Porsche 911 993 en negro; un Porsche 911 GT3 RS y un Porsche 718 Cayman GT4, Porsche Boxster Amarillo, entre otros.

