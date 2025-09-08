Christian Nodal sufre revés legal en disputa con su exdisquera Universal por presunta falsificación de contratos

El cantante, compositor y músico de regional mexicano Christian Nodal enfrenta una nueva batalla legal, esta vez, un juez de distrito en la Ciudad de México le negó la suspensión que solicitó en un juicio de amparo, en el cual busca tener acceso a una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de la República (FGR).

En ella, se le acusa al intérprete de “Adiós amor”, de la presunta falsificación de contratos relacionados con su antigua disquera, Universal Music.

El conflicto con Universal Music

El conflicto legal surgió cuando Nodal intentó romper su contrato con Universal Music, disquera con la que grabó varios de sus álbumes más exitosos. La empresa alegó que existía un acuerdo de exclusividad que no podía ser terminado de manera unilateral y, tras la ruptura, lo demandó ante un juez civil.



Además de la vía civil, la disquera lo denunció por la presunta falsificación de 32 contratos, lo que llevó a la apertura de una carpeta de investigación penal por parte de la Fiscalía Especializada en Litigación de Casos Complejos (FELIC). Christian Nodal firmó con Sony Music, su actual casa discográfica.

Nodal promueve amparo… pero el juez lo rechaza

Para enfrentar las acusaciones, el artista promovió un juicio de amparo ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, en contra del agente del Ministerio Público de la Federación, titular de la Célula II-5 FELIC.



En su demanda, Nodal solicitó acceso al registro del 14 de agosto de 2025, parte de la carpeta de investigación. También pidió que se le entregaran copias auténticas de las constancias que obran en dicho expediente.

Sin embargo, el juez Juan Mateo Brieba de Castro consideró que la solicitud era ambigua, ya que el cantante no especificó con claridad qué actos estaba impugnando.



En su resolución, el juez explicó: “Sus manifestaciones resultan ambiguas, pues no se tiene certeza si únicamente quiere reclamar la determinación del 14 de agosto de 2025 o también la negativa de darle acceso a la indagatoria. (…) Deberá precisar expresamente si también quiere combatir ese acto o sólo el señalado inicialmente.”



Por esta razón, el juez negó la suspensión provisional que solicitó Nodal, y le pidió reformular su demanda de forma clara, concreta y sin calificativos que entorpezcan su lectura.

Próxima audiencia: 10 de septiembre

Pese a la negativa inicial, la demanda fue admitida formalmente el pasado 3 de septiembre, luego de que el equipo legal de Nodal realizó las correcciones requeridas.



El juez programó la audiencia incidental para el próximo 10 de septiembre, en la cual se determinará si se le concede la suspensión definitiva, que le permitiría tener acceso a los documentos de la carpeta de investigación.



Mientras tanto, el cantante ya impugnó la resolución inicial a través de un recurso de queja, que será analizado por un Tribunal Colegiado en Materia Penal.

