Danny Trejo desmintió los rumores de su muerte: “Estoy muy vivo”

El actor Danny Trejo desmintió rumores sobre su supuesta muerte que circularon en redes sociales durante los últimos días.

El famoso actor recurrió a su cuenta de Instagram para desmentir los rumores y asegurar que están circulando noticias falsas sobre él. “Gracias a todos por su preocupación pero estoy muy vivo. Alguien está difundiendo noticias falsas”, afirmó ante sus seguidores.

La confusión inició cuando el actor John Leguizamo compartió una imagen publicada por una cuenta de Instagram en la que se daba a entender que Danny Trejo había fallecido.

En 2003 ambos actores trabajaron juntos en The Brothers García. A pesar de que fueron compañeros de trabajo en el pasado, Leguizamo se hizo eco de la noticia falsa sobre el supuesto fallecimiento de Trejo.

A sus 81 años, Trejo se mantiene activo en la industria del cine. Su más reciente proyecto es la comedia de ciencia ficción Tim Travers and the Time Traveler’s Paradox, estrenada en 2024 y protagonizada también por Joel McHale.

El portal TMZ se puso en contacto con su agente, quien mencionó que el actor se encuentra bien de salud y que no hay de qué preocuparse.

Durante más de 60 años de trayectoria, Danny Trejo ha luchado con aspectos de su vida personal como las adicciones. El año pasado Danny Trejo celebró haber cumplido 55 años sobrio. “Cumplo 55 años limpio y sobrio gracias a Dios. Lo he logrado un día a la vez. Para quien esté luchando: ustedes también pueden”, divulgó en redes sociales

Danny Trejo tuvo una juventud marcada por el delito y estuvo varias veces en prisión por asalto, robo y tráfico de drogas. Tras su paso por la prisión estatal de San Quentin, en California, Trejo decidió abrazar la sobriedad.

“Me salvó la vida. Me dijo: ‘Antes de hacer nada, únete a nosotros. Inténtalo, ¿qué tienes para perder?’”, relató en una entrevista.

Trejo también sobrevivió a un cáncer de hígado el cual mantuvo en secreto para no afectar su carrera en 2010, según explicó en sus memorias tituladas Trejo: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood publicada en 2021. El actor se recuperó totalmente de esta enfermedad.

