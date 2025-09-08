Exempleado de IHOP arrestado por asesinato en Brooklyn por apuñalamiento mortal a trabajador de 69 años

Un extrabajador fue acusado de asesinato por el acuchillamiento fatal de un empleado de 69 años de un IHOP ubicado en Brooklyn, informaron las autoridades este lunes.

Identificado como Wilbert Salazar Ríos, de 44 años, fue acusado a matar a Héctor Reinoso Pérez dentro del IHOP en Flatlands Ave., cerca de Louisana Ave., en East New York.

El sujeto, residente de Long Island, fue acusado de asesinato, agresión y posesión ilegal de armas.

Salazar Ríos no contaba con antecedentes penales, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Su comparecencia ante la Corte Penal de Brooklyn estaba pendiente para este lunes.

El sospechoso y la víctima siempre habían sido amigos, dijo la familia de la víctima.

Pero el viernes, poco después de las 10:35 de la noche, cuando los dos tuvieron una confrontación mortal, cuando Salazar Ríos visitó a su antiguo amigo de labores, indicaron los funcionarios.

Los paramédicos trasladaron a Reinoso Pérez al Hospital Universitario de Brookdale, donde murió tras ser acuchillado en la parte de arriba del cuerpo.

La víctima, un abuelo inmigrante y trabajador, tenía lo que su nieta describió como “una buena amistad” con el supuesto asesino, informó Daily News.

“Nunca discutieron”, dijo la nieta, quien quiso permanecer en el anonimato. “Eran buenos”.

“Todos hablaban con naturalidad”, declaró Danelis Reinoso, de 43 años, hija de la víctima, hablando en español mientras su nieta traducía. “(Reinoso Pérez) fue al baño. Se levantó para ir al baño y el tipo lo persiguió y lo apuñaló”.

El sospechoso lo apuñaló solo una vez, pero la larga hoja le atravesó los riñones, el hígado y otros órganos vitales, explicó Reinoso.

“Los médicos no pudieron hacer nada”, manifestó. “Lo apuñaló con tanta fuerza. Quería que muriera”. La víctima emigró de la República Dominicana hace unos cinco años en busca de una vida mejor.

“Encontró trabajo aquí (en IHOP) y la verdad es que le encantaba”, dijo la nieta. “Ha trabajado en ese puesto desde que llegó”.

La víctima trabajaba en la recepción del restaurante los viernes y lavaba platos los demás días.

“Era una persona muy cariñosa y dulce, y nunca tuvo problemas con nadie”, expresó su hija. “Nunca se metió en líos”.

Sigue leyendo: