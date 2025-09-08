Identifican a sospechoso asesinado a tiros por NYPD tras irrumpir en comisaría y cortarle la cara a policía

El hombre que fue baleado por la policía de Nueva York luego de tratar de irrumpir en una comisaría de Brooklyn y cortar el rostro de una oficial era un sujeto con antecedentes penales.

Identificado como Justin Coleman, de 36 años, fue arrestado por última vez en MacDougal Street en abril del año pasado y acusado de agresión, fue declarado muerto al llegar al Hospital Brookdale tras el incidente el domingo en la madrugada, explicaron fuentes policiales.

Las autoridades indicaron que el sospechoso intento entrar a la comisaría del Precinto 73 del Departamento de Policía de Nueva York en Brownsville por medio de una puerta trasera poco antes de las 5:30 de la madrugada e intentó cortarle la garganta a una agente cuando ella lo confrontó.

En respuesta, la oficial anónima recibió un corte en el rostro y su atacante escapó seguido por los policías, informó New York Post.

Los agentes alcanzaron al individuo a las afueras de un complejo de viviendas a unas dos cuadras y abrieron fuego cuando rechazó soltar el cuchillo de carnicero de 14 pulgadas y se lanzó sobre los policías, indicaron los funcionarios.

La oficial herida, hija de dos detectives del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), uno retirado y otro aún en servicio, recibió cortes en la cabeza y la oreja izquierda, apunto el presidente de la PBA, Patrick Hendry.

“Podría haber muerto”, expresó Hendry. “Sabía que él era un peligro para la gente del barrio y no le importó estar herida en ese momento”.

“Quería detener la amenaza, y eso hizo”, dijo. “Lo persiguió junto con los demás policías”.

La policía no ha dado a conocer el nombre de Coleman oficialmente como el sospechoso, pero las fuentes policiales manifestaron que el hombre se mostraba con evidentes signos de enfermedad mental y que empuñaba el cuchillo y corto a la policía antes de que lo persiguieran y fuese ejecutado a tiros.

Watch as NYPD executives provide an update on an ongoing investigation in Brooklyn. https://t.co/7whvRmmCsB — NYPD NEWS (@NYPDnews) September 7, 2025

El vecino de Coleman, Anthony Patterson, de 35 años, llamó al hecho como una “situación muy desafortunada para ambas partes”.

“Es duro, amigo. Somos vecinos, pero vivimos como familia… Ese tipo [Coleman] no molestaba a nadie. No causaba problemas, no armaba alboroto. Se ocupaba de sus asuntos”, declaró Patterson.

“Es una situación muy lamentable para ambas partes. Probablemente, lo vi el sábado, entrando al edificio, sin hacer nada. Me duele. No debería haber un incidente mortal en este sentido. La salud mental tiene un camino por recorrer, así que, ¿qué estamos haciendo nosotros, como ciudadanos y como Departamento, al respecto?”, añadió.

“Me siento como si yo fuera el que recibió el golpe. Le pudo haber pasado a cualquiera. Nadie es perfecto. Puedes nacer con cierto coeficiente intelectual o tener problemas, pero eso no significa que si cometes un error, o cuando cometes un error, merezcas la muerte”, indicó el vecino del sospechoso.

Las precisiones de la detención de Coleman en 2024 no estaban disponibles, y la y la Oficina del Fiscal de Distrito de Brooklyn no respondió de inmediato a una solicitud de información sobre el caso.

Asimismo, Hendry señaló que ver a la agente herida en el hospital fue “traumático” para sus padres.

“Nuestros agentes de policía se encuentran en un entorno peligroso”, explicó el jefe de la PBA. “Esto es lo que la gente siente: que pueden entrar a la comisaría y atacar a un agente de policía de la ciudad de Nueva York sin más.

“Eso no es aceptable y de ahora en adelante se debe enviar un mensaje de que si se ataca a un oficial de policía, hemos estado yendo a los juzgados de toda la ciudad, ya sabes, aquellos que atacan a un oficial de policía deben enfrentar consecuencias, verdaderas consecuencias”, añadió Hendry.

