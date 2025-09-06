Ramón Morales cree que puesto de Gabriel Milito en Chivas está en riesgo

El legendario futbolista y excapitán de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Ramón Morales, consideró que el proyecto comandado por Gabriel Milito se encuentra en serios problemas por los resultados que han venido registrando en el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX y que su futuro se definirá dependiendo del resultado que tenga el club en el Clásico Nacional ante las Águilas del Club América.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde detalló que este partido será determinante para el futuro del Rebaño Sagrado en este campeonato para definir si tendrán alguna oportunidad de poder avanzar a la Liguilla con fines de luchar por el título de campeón.

“El entrenador que en este momento está en el Guadalajara no solo llega en el presente, también lo que vienes arrastrando del pasado, entiendo que llega con poco tiempo, que no ha tenido tan malos partidos, pero si no ganas, el pasado llega y te pega, la gente tiene memoria, recuerda; creo que si llega a perder con el América es muy tambaleante, estaría en la tablita como para un cambio de entrenador”, expresó.

Morales destacó que los jugadores de Chivas deben entender lo que representa para cualquier mexicano poder vestir los colores blanco y rojo de este equipo que se ha consagrado como uno de los más históricos del país y de ahí poder armar una estrategia para poder superar a los rivales que les quedan para poder escalar posiciones en la tabla de clasificación.

Zapopan, Jalisco, 30 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y la Máquina Celeste del Cruz Azul, realizado en el estadio Akron. Foto: Imago7/ Juan Carlos Cubeyro.

“A veces uno quiere pensar que crees en el entrenador, en todo el proyecto, pero sí me gustaría decirlo con todo respeto, el jugador debe entender en dónde está parado y qué playera trae puesta, también el pasado, ¿cuál es el pasado del jugador?”, resaltó.

“Es muy difícil que también como jugador, estar aguantando que se va un entrenador, es complicado, una salida de DT es fracaso de equipo y de jugador, debe dolerte estar cambiando de entrenador, espero que sea una conjunción de que creen en Milito y el proyecto, y que se pongan las pilas para ganar el Clásico, darían un gran golpe para lo que viene”, concluyó la leyenda del Rebaño Sagrado.

Actualmente las Chivas Rayadas de Guadalajara se encuentran atravesando uno de sus peores torneos al ubicarse en la posición 16 de la tabla de clasificación con apenas cuatro puntos acumulados de seis partidos disputados, esto producto de una victoria, un empate y una derrota; su próximo compromiso será justamente contra el Club América el 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes, equipo que tiene una historia diferente al marchar segundos en la clasificación con 17 unidades.

