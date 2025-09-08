Jodie Foster confiesa que quiere trabajar con Pedro Almodóvar: “Quizás algún día en español”

Durante su paso por el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2025, la actriz y directora Jodie Foster sorprendió con una revelación que ilusionó a los fans del cine en español: le gustaría trabajar con Pedro Almodóvar. Sin embargo, la ganadora del Oscar reconoció que su nivel de español aún no es lo suficientemente bueno para hacerlo realidad… por ahora.

Foster, de 62 años, fue reconocida en el TIFF con el premio Tribute Journey Groundbreaker por su trayectoria y contribución al cine. En la alfombra roja del evento, respondió con entusiasmo a la prensa internacional, y ante la pregunta de si le gustaría rodar en España, su respuesta fue un rotundo “¡Sí!”.

“Todo el mundo quiere hacer una película con Pedro Almodóvar. Es una persona encantadora. Me lo he encontrado muchas veces, pero nunca he trabajado con él… ¡porque solo hace películas en español!”, comentó entre risas.

La actriz, recordada por clásicos como Taxi Driver y El silencio de los inocentes, añadió que espera poder colaborar con el director manchego en el futuro: “Quizás algún día hable español lo suficientemente bien para hacerlo”, dijo con una sonrisa.

Pero Jodie Foster no está tan lejos de ese objetivo. Durante la entrevista, reveló que ya ha actuado en otros idiomas: recientemente protagonizó Vie privée, una película de la directora francesa Rebecca Zlotowski, donde interpreta su primer papel completamente en francés. Además, mencionó que también ha trabajado en una cinta en italiano.

“Así que… quizás la próxima sea en español”, agregó, dejando abierta la posibilidad de un futuro proyecto con Almodóvar.

El interés de Foster por el cine internacional y su disposición a actuar en otros idiomas han sido aplaudidos por la crítica. Ahora, la idea de verla en una historia dirigida por Pedro Almodóvar —con su estilo inconfundible y personajes complejos— se convierte en una posibilidad que muchos esperan ver hecha realidad.

Sigue leyendo: