Jomari Goyso habla de cómo el ejercicio lo ayuda a balancear su felicidad  

El español Jomari Goyso, quien forma parte del programa Despierta América, no solo comparte contenido de imagen y estilo en sus redes sociales, sino que habla también de algunos aspectos que considera importantes para la vida.

En su cuenta en Instagram, el presentador de TV mostró una reciente rutina de ejercicios que hizo y cómo la actividad física lo ayuda a conseguir beneficios no solo para su cuerpo, sino también para su mente.

En la descripción del video, el experto en belleza dijo: “Intento siempre abrazar a los ‘niños frustrados’ que se cruzan por mi camino, aunque no es fácil! Pero sé que esa frustración es falta de cariño y aceptación! (De vez en cuando los mando para casa al carajo) 🙏 (el ejercicio es sin duda alguna mi más poderosa arma para balancear la felicidad)”.

El ejercicio es tan importante para Jomari que hace poco subió un video en tono jocoso en el que hablaba de cómo cada noche sale a trotar, un momento para despejarse y hasta divertirse.

“En las noches todos los días como familia vamos a correr, en el camino hablamos, recordamos, cantamos… Anoche le hicimos un tributo a nuestra tierra de nacimiento! ¡La Rioja! ¡En España! ¡Emma y yo nacimos en Logroño! ¡Y ayer comenzaron las fiestas de mi tierra! ¡Y es la primera vez que no estaremos en ellas! Pero! ¡Viva la virgen del Villar!”, afirmó.

Varios de sus seguidores hablaron de esta publicación con mensajes como: “Qué bonitoooo estar acompañados y ser familia. La jota me ha encantado”, “Qué lindo Jomari ya no estás sólo, se llenan el uno con el otro y recordar nuestros países y sus tradiciones en familia es u regalo del cielo”, “Qué bonito que siempre estés compartiendo tus momentos tus anhelos y me encanta ver tus videos de tu pueblo”.

