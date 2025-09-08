Bombardeo ruso destruyó la casa de futbolista Heorhiy Sudakov en Kiev

El centrocampista ucraniano Heorhiy Sudakov, actualmente en el Benfica, informó este domingo que su vivienda en Kiev fue destruida tras el impacto de varios misiles rusos durante el bombardeo ocurrido en la noche del 7 de septiembre.

A través de sus redes sociales, el futbolista de 23 años explicó que su esposa (embarazada de más de siete meses) y su hija de tres años se encontraban en el domicilio en el momento del ataque, pero lograron sobrevivir sin sufrir daños físicos.

El edificio donde residía la familia sufrió importantes destrozos, especialmente en los pisos superiores, que quedaron prácticamente destruidos por completo.

En el momento del ataque, Sudakov se encontraba en Polonia, concentrado con la selección de Ucrania en la preparación de los próximos partidos internacionales.

El mediocampista, que llegó este verano al Benfica tras un traspaso de 27 millones de euros procedente del Shakhtar Donetsk, ya había narrado en el pasado experiencias de guerra.

En 2022 relató que debió esconderse junto a su esposa (entonces embarazada de su primera hija) en un búnker durante varios días, antes de emprender un recorrido de 550 kilómetros hasta Leópolis, donde lograron ponerse a salvo.

