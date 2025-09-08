Antiguo rancho de Dom DeLuise está en venta

Tras una reforma extensa, acaba de entrar al mercado de bienes raíces una casa tipo rancho que durante cuatro décadas perteneció al comediante y actor Dom DeLuise. La propiedad está disponible por $21 millones de dólares y se encuentra en Pacific Palisades, California.

Actualmente, la propiedad no tiene nada que ver con el sitio que DeLuise compró 1968 y donde vivió hasta su muerte en 2009. Un promotor se encargó de demoler la casa que se había construido en los años 50 y alzó una nueva casa de estilo más moderno.

Según ‘The Real Deal’, la persona que se encargó de reconstruir la propiedad se llama Jeff Mironer, de Provincetown Estates. Moriner compró la residencia en 2021, 23 años después de la muerte del comediante estadounidense.

En el listado, disponible en la página web de Amalfi Estates, se resalta que “el encanto mediterráneo se fusiona con la refinada elegancia europea en esta residencia de nueva construcción”.

La casa principal tiene una extensión de 10,100 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, nueve baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, sala de cine, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el diseño de interiores, en el listado dice: “Los pisos de roble blanco macizo fluyen a la perfección por toda la casa, complementados con intrincadas molduras de madera personalizadas y carpintería que aportan profundidad y calidez a cada habitación. Una cuidada selección de acabados de diseño cuidadosamente seleccionados aporta una sofisticación sin esfuerzo”.

Además de las comodidades y lujos que ofrece la propiedad en su interior, también ofrece una gran ubicación, pues está cerca de la Riviera Country Club y del Brentwood Country Mart.

Al exterior, la propiedad tiene áreas verdes, terraza, piscina, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

