Starbucks implementará conteo de inventario con IA: ¿qué significa para los clientes y empleados?

Starbucks implementará a finales de septiembre una nueva tecnología de conteo automatizado impulsada por inteligencia artificial para una gestión de inventario más inteligente, mejorar la experiencia del cliente y mayor eficiencia para los empleados.

Se trata de una innovación, desarrollada en colaboración con la compañía NomadGo, que permitirá que los empleados pasen menos tiempo gestionando inventarios y más tiempo interactuando con los clientes.

Starbucks busca elevar el arte del café y fortalecer la conexión humana a través del uso de la tecnología, que está diseñada para funcionar silenciosamente en segundo plano.

¿Cómo funciona el nuevo conteo de inventario?

Con una tableta y la tecnología de IA, los empleados pueden escanear el inventario de forma rápida y precisa, hasta ocho veces más que la forma regular.

Esta precisión se logra gracias a la combinación de una visión artificial y realidad aumentada que identifica instantáneamente los productos en stock, los que están próximos a agotarte. Esto permite que los suministros, como la espuma fría, estén disponible para el disfrute de los clientes.

Cómo beneficia la IA la experiencia de las tiendas Starbucks

Como mencionamos, el uso de esta tecnología mejora los procesos en las tiendas en tres niveles: clientes, empleados y el inventario.

Mejora en la experiencia del cliente : La aplicación de esta tecnología permite que los ingredientes populares, como la leche de avena o la espuma fría, estén siempre disponibles.

: La aplicación de esta tecnología permite que los ingredientes populares, como la leche de avena o la espuma fría, estén siempre disponibles. Mayor eficiencia para los empleados: Los empleados pueden hacer los inventarios con más precisión y en menor tiempo, lo que permitirá dedicar más tiempo a la atención a los clientes y a la preparación del café.

Los empleados pueden hacer los inventarios con más precisión y en menor tiempo, lo que permitirá dedicar más tiempo a la atención a los clientes y a la preparación del café. Gestión de inteligente del inventario: Starbucks usa esta tecnología para hacer el inventario hasta ocho veces más, para tener una visibilidad en tiempo real para reponer los productos con mayor presión y de forma más rápida.

La nueva tecnología será implementada en las tiendas operadas por Starbucks en Norteamérica a finales del septiembre. Y con ella, la marca busca sentar las bases para una optimización más inteligente de la cadena de suministro y una reposición de inventario más frecuente.

